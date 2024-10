Doc Rivers explica mudanças na defesa do Bucks para nova temporada

A defesa do Milwaukee Bucks foi um desastre na última temporada, mas melhorou desde a chegada de Doc Rivers. O veterano treinador assumiu o comando da equipe durante a campanha, depois da demissão de Adrian Griffin. A sua atitude imediata para reverter a situação foi “simplificar” o sistema defensivo do time. O seu plano agora, com uma pré-temporada inteira, é consolidar essa linha de trabalho.

“Eu acho que a maior mudança que vamos ver em nossa defesa, a princípio, é que o aro nunca vai estar desprotegido. Nunca. Brook Lopez ou Giannis Antetokounmpo estará lá. Afinal, não quero que Brook fique correndo para marcar no perímetro e corners. Desejo vê-lo protegendo a cesta, enquanto os alas e armadores fecham os arremessadores de longa distância. Sem invenção”, contou o experiente técnico.

Griffin chegou ao Bucks com a proposta de mudar um sistema defensivo que já figurava entre os melhores da liga. Mas a ousadia não deu certo. A marcação mais dinâmica, em particular, expôs os jogadores mais veteranos do elenco. Lopez, por exemplo, disse que estava com dificuldade com a constante necessidade de marcar em espaço. Rivers, por isso, deseja retomar princípios daqueles implementados por Mike Budenholzer.

“Nós queremos uma defesa mais fechada, então esqueça ver pivôs saindo em pick-and-rolls. Como disse, desejo ter sempre alguém fechando o garrafão. Brook e Giannis vão desenvolver um entrosamento nesse sentido. Eles precisam entender que, quando um estiver longe da cesta, o outro deve estar lá. Portanto, estão treinando essa sincronia nas coberturas”, revelou o comandante.

Assistência

Doc Rivers conta com um aliado muito importante para mudar a defesa do Bucks para a nova temporada. Ele contratou o assistente Greg Buckner, que trabalhava no Cleveland Cavaliers, para ser um tipo de “coordenador defensivo” em Milwaukee. O veterano até tentou trazê-lo antes, mas nunca o viu disponível. A sua intenção é criar uma dinâmica parecida com a estabelecida no Boston Celtics com um nome hoje bem conhecido.

“Odeio comparar profissionais, mas Greg me lembra de Tom Thibodeau porque os dois sempre estão em quadra. Ele vive e respira basquete. Além disso, é uma pessoa bem exigente e não brinca em serviço. É um cara que vive o que faz. Não é por acaso que, nas últimas três temporadas, Cleveland esteve entre as melhores defesas da liga”, apontou o campeão da liga em 2008.

A aposta de Rivers em Buckner faz mais sentido por causa das características dos times. Ele vê muitas virtudes semelhantes entre Bucks e Cavaliers. “Cleveland explorava o fato de ser a equipe mais alta da liga e, assim, se impunha. Nós não somos tão velozes, mas temos estatura também. Então, eu acredito que ele possa nos ajudar a mudar a nossa filosofia”, argumentou.

Injustiçado

Outro assistente de Rivers para a temporada que está prestes a começar é Darvin Ham. Mas o ex-técnico do Los Angeles Lakers não é uma novidade exatamente. Ele trabalhou na equipe por quatro temporadas, até 2022. Com isso, já chegou a trabalhar com parte considerável dos atletas do elenco. Para o veterano, aliás, o Bucks ganhou um grande reforço por um erro de julgamento dos angelinos.

“Para começar, Darvin está aqui há mais tempo do que eu. Ele sabe coisas que não sei e tem uma forte relação com os jogadores. Confiança, certamente, é algo importante com os atletas. Não quero discutir o que aconteceu em Los Angeles, mas a demissão não fez sentido. Esse homem levou o time às finais do Oeste em um ano, depois ganhou a Copa da NBA, mas não é bom o bastante?”, questionou o veterano treinador.

