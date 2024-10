“É importante que Anthony Davis seja foco do Lakers”, alerta LeBron James

LeBron James e Anthony Davis dividem o estrelado do Los Angeles Lakers. Ainda assim, é um consenso que o camisa 23 é ainda o protagonista do time. Não para ele mesmo. Em entrevista recente, o ídolo da franquia afirmou que o companheiro é quem deve ser o foco do time da Califórnia durante os próximos anos na NBA.

“É muito importante que Anthony Davis seja o foco do Lakers toda as noites”, afirmou LeBron James. “Sabemos o que ele vai fazer defensivamente. Porém, ofensivamente temos que encontrá-lo em várias posições na quadra o jogo inteior. E fizemos isso nesses dois primeiros jogos”, acrescentou.

O comentário de James é um reconhecimento ao grande início de temporada do pivô. Na primeira partida, Davis marcou 36 pontos e liderou a vitória diante do Minnesota Timberwolves. Já no jogo passado, alcançou 35 pontos e foi o cestinha do triunfo contra o Phoenix Suns. Desse modo, ele se tornou somente o terceiro jogador na história do Lakers a alcançar mais de 70 pontos nos dois primeiros jogos de uma campanha. Os outros dois: Elgin Baylor e Jerry West.

Publicidade

Enquanto isso, LeBron também reconhece o auge de Davis ao traçar sua afirmação. O lendário ala, afinal, está com 39 anos e caminha para a reta final de sua carreira no Lakers e na NBA. O camisa 3, por outro lado, completou em março 31 anos e está em sua 13ª temporada na liga. Portanto, finalmente está pronto para assumir o posto de melhor jogador da equipe.

Leia mais sobre Anthony Davis!

“O que ele tem feito é meio que surreal, obviamente. Então, espero que ele domine o jogo em muitos aspectos. Tenho a sorte de tê-lo como companheiro de equipe”, comemorou Austin Reaves.

Publicidade

Parte do volume em Davis é graças ao técnico JJ Redick. Assim que chegou, o treinador reconheceu que teria o pivô como ponto focal de seu ataque para a temporada. Além disso, não gostaria que ele se limitasse somente aos pontos de média e curta distância. Com a combinação técnico e jogador, portanto, é a primeira vez que o Lakers estreia com duas vitórias desde 2010/11.

“Há uma intencionalidade em ter [Davis] envolvido o máximo possível. Reconhecemos o tipo de jogador que ele é e que ele pode criar desequilíbrios. Há um nível de conforto e confiança que ele tem, que, se o jogo começar a ficar estranho, ele sabe que a bola vai voltar para ele. A bola vai encontrá-lo”, garantiu Redick.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA