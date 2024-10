Após grande jogo, Anthony Davis provoca Rudy Gobert

O astro Anthony Davis aproveitou a grande atuação na estreia da NBA para alfinetar Rudy Gobert. Na vitória do Los Angeles Lakers diante do Minnesota Timberwolves, o pivô angelino marcou 36 pontos, 16 rebotes, quatro assistências e três tocos. Detalhe: tudo isso sendo marcado pelo Jogador Defensivo do Ano em grande parte do jogo.

Desse modo, após o confronto, o pivô disparou: “Isso é coisa de Jogador Defensivo do Ano”. Embora Anthony Davis não tenha criticado Rudy Gobert diretamente, a provocação foi clara e direcionada ao jogador do Timberwolves, que não conseguiu contê-lo durante a partida. Vale lembrar que o craque angelino é um dos principais concorrentes ao prêmio defensivo nos últimos anos.

As críticas a Gobert não são novas. Apesar de ser quatro vezes Jogador Defensivo do Ano, o pivô dos Wolves frequentemente recebe provocações de jogadores e comentaristas. O francês, porém, não costuma aceitá-las calado. No início do mês, por exemplo, ele disparou contra os haters e até contra a imprensa dos EUA.

“Eu escuto muitas pessoas dizendo que não sou um bom defensor e coisas desse tipo. Mas a realidade é que você só precisa olhar os números. A manipulação e a percepção de algumas pessoas da mídia tem alguma influência nisso. Porém, é uma questão óbvia de ver os número. Veja quem são os cinco melhores pivôs que defendem depois de uma troca de marcação. Os números, acima de tudo, não mentem”, afirmou.

De fato, ao observar os números de Gobert nas trocas de marcação, ele lidera em eficiência defensiva. Nenhum outro jogador da posição diminui tanto a eficiência dos rivais quanto Gobert em jogadas de isolamento. Além disso, com ele em quadra liderando a defesa de Minnesota, a equipe teve o primeiro lugar em eficiência defensiva na campanha de 2023/24.

Tudo isso consolidou o camisa 27 na posição de melhor defensor da última temporada. Aliás, uma conquista histórica. Afinal, foi o quarto prêmio do francês, que já havia vencido em 2018, 2019 e 2021 quando atuava pelo Utah Jazz. Apenas dois outros atletas também venceram o prêmio por quatro vezes na carreira: Dikembe Mutombo e Ben Wallace, duas lendas da história do jogo.

Rudy Gobert, então, ironizou as pessoas que duvidam de seus prêmio de Defensor do Ano na NBA. Ele também afirmou que, no fim, é preciso ter mais do que apenas achismos para questionar isso.

“Como eu disse, os números não mentem. Então, sendo sincero, acho ótimo que existam essas pessoas que duvidam e criticam as minhas vitórias. Mas no fim, espero que você tenha argumentos, se certifique que você está falando as coisas certas. Muitas pessoas e fãs casuais não acompanham o suficiente pra saber, achismos não são a regra”, ironizou.

