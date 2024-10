Rudy Gobert desafia haters por prêmio de melhor defensor da NBA

Após a vitória pelo prêmio de Defensor do Ano em 2023/24, Rudy Gobert se consolidou ainda mais como um dos maiores da NBA no quesito. A frase pode atrair múltiplas interpretações e análises, mas ele realmente venceu. Uma coisa é certa: Poucos jogadores atraem tantas visões diferentes quanto o pivô do Minnesota Timberwolves entre analistas e fãs da liga.

Em uma entrevista ao portal Sportskeeda, o francês falou sobre as dúvidas sobre sua capacidade defensiva, e disparou contra os haters que o criticam. Sobrou até para algumas pessoas da mídia dos EUA.

“Eu escuto muitas pessoas dizendo que não sou um bom defensor e coisas desse tipo. Mas a realidade é que você só precisa olhar os números. A manipulação e a percepção de algumas pessoas da mídia tem alguma influência nisso. Porém, é uma questão óbvia de ver os número. Veja quem são os cinco melhores pivôs que defendem depois de uma troca de marcação. Os números, acima de tudo, não mentem”, afirmou.

Quando olhamos para esses dados, ele tem alguma razão. Em jogadas de isolamento contra pivôs, ou após uma troca de marcação, nenhum jogador da posição diminuiu tanto a eficiência dos rivais quanto Gobert. Além disso, com ele em quadra liderando a defesa de Minnesota, a equipe teve o primeiro lugar em eficiência defensiva na campanha de 2023/24.

Tudo isso consolidou o camisa 27 na posição de melhor defensor da última temporada. Aliás, uma conquista histórica. Afinal, foi o quarto prêmio do francês, que já havia vencido em 2018, 2019 e 2021 quando atuava pelo Utah Jazz. Apenas dois outros atletas também venceram o prêmio por quatro vezes na carreira: Dikembe Mutombo e Ben Wallace, duas lendas da história do jogo.

“Como eu disse, os números não mentem. Então, sendo sincero, acho ótimo que existam essas pessoas que duvidam e criticam as minhas vitórias. Mas no fim, espero que você tenha argumentos, se certifique que você está falando as coisas certas. Muitas pessoas e fãs casuais não acompanham o suficiente pra saber, achismos não são a regra”, ironizou.

O francês tem sido questionado até mesmo pelos próprios jogadores ou lendas do jogo. Um dos que declarou isso de forma pública foi Shaquille O’Neal. O lendário pivô afirmou que Gobert é o “pior jogador da história da NBA” em um podcast.

“Rudy Gobert [é o pior jogador]. Se você assinar um contrato de US$250 milhões, me mostre que merece”, apontou Shaq.

O camisa 27 respondeu O’Neal, apontando que era triste ver que ele estava tão incomodado com as conquistas e finanças de outro homem. Além disso, ele citou que o pivô não precisaria fazer esse tipo de comentário para se manter relevante na mídia.

As dúvidas e, acima de tudo, o sentimento sobre o que Rudy Gobert pode fazer em uma quadra de basquete, são muito claros ao redor da liga. Mas de qualquer forma, ele segue como uma peça importante nas chances de Minnesota na NBA de 2024/25.

