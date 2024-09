Rudy Gobert faz treino com ex-campeão do UFC. Veja!

De férias da NBA, Rudy Gobert apareceu em um treino de boxe com o ex-campeão do peso pesado do UFC, Ciryl Gane. Em um vídeo, os dois aparecem trocando socos em uma academia na França. A prática da luta, aliás, não é uma novidade na vida do pivô do Minnesota Timberwolves, que treina a ‘arte suave’ desde antes do basquete.

Há seis anos, Robert revelou que o boxe foi seu primeiro amor. No entanto, o início no esporte o afastou da luta durante um tempo. Nos últimos anos, então, o astro da NBA retomou a prática e tem a intensificado principalmente durante as offseasons.

“Eu estava lutando boxe antes de começar a jogar basquete. Depois, quando realmente comecei a focar, me afastei da luta por um tempo. Porém, nos últimos três ou quatro anos, voltei a treinar e melhoro a cada verão”, comentou o pivô.

A melhora no treino de boxe, no entanto, ainda não permitiu Rudy Gobert ser melhor do que um campeão do UFC. Ainda assim, na mesma entrevista, o pivô afirmou que o boxe tem ajudado no basquete. Isso porque a luta conta com um intenso trabalho de pés e controle de envergadura. Justamente algo necessário para um grande defensor como o francês.

“Não treino boxe apenas para fazer cardio ou como as modelos do Instagram fazem. É realmente como se ele estivesse me ensinando a usar minha envergadura e a me defender contra caras de diferentes maneiras que eles podem vir para cima de mim. O trabalho de pés, as habilidades. Então, sim, é bom aprender algumas coisas diferentes”, acrescentou.

Indiretamente, portanto, o boxe tem coloborado para a carreira de Gobert na NBA. Desde que chegou à liga, o francês conquistou quatro prêmios de Melhor Defensor da temporada. Além disso, ele conta com quatro seleções para times ideais e três para o All-Star Game. Por fim, o pivô tem médias de 11.8 rebotes e 2.1 tocos por partida na carreira.

Críticas

Embora com uma carreira premiada, Gobert não é uma unanimidade na NBA. É comum, afinal, que analistas e ex-jogadores disparem críticas contra o pivô e contestem seus prêmios na liga. Recentemente, por exemplo, Dwight Howard, que venceu três vezes o Melhor Defensor, afirmou que o francês não mereceu tantas vezes o reconhecimento.

“Acho difícil falar de Rudy porque não gosto de falar nada negativo sobre os jogadores. Mas eu não acredito que mereceu ganhar tantos prêmios de melhor defensor. Sinto que ele é um ótimo marcador coletivo. No entanto, realmente não vejo que tenha feito o bastante para justificar quatro troféus. Simplesmente não acho que seja um defensor de elite”, disparou o veterano, em entrevista ao podcast de Gilbert Arenas.

A opinião de Howard pode parecer polêmica, mas é bastante popular no meio da NBA. Ídolos como Shaquille O’Neal e Charles Barkley já fizeram comentários semelhantes a ponto de criarem uma rixa com Gobert. Da mesma forma, o técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, que também afirmou que o pivô do Wolves não é o melhor defensor da liga.

“Rudy Gobert é um grande defensor na NBA. No entanto, não me entanda mal, você não ataca apenas grandes jogadores defensivos. Você se afasta deles. Ele é ótimo no aro, joga duro, consegue bloquear arremessos… mas, basta atacar ele no pick-and-roll. Você pode simplesmente ir para cima dele”, comentou o técnico do Blazers, em entrevista ao programa Sheed and Tyler.

