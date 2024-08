“Rudy Gobert não é um defensor de elite da NBA”, dispara Dwight Howard

Dwight Howard e Rudy Gobert fazem parte de um grupo seleto dentro da NBA. Afinal, eles são dois dos quatro jogadores da história a conquistarem três prêmios de melhor defensor da liga. Então, os dois pivôs estão entre os melhores defensores de todos os tempos, certo? Não é bem assim. O ex-atleta do Orlando Magic não vê o titular do Minnesota Timberwolves como um marcador de primeira linha.

“Acho difícil falar de Rudy porque não gosto de falar nada negativo sobre jogadores. Mas eu não acredito que mereceu ganhar tantos prêmios de melhor defensor. Sinto que ele é um ótimo marcador coletivo. No entanto, realmente não vejo que tenha feito o bastante para justificar quatro troféus. Simplesmente não acho que seja um defensor de elite”, disparou o veterano, em entrevista ao podcast de Gilbert Arenas.

Gobert é o atual vencedor do prêmio e, assim, acumula quatro troféus na carreira. Ele se tornou o recordista da premiação, igualando Ben Wallace e Dikembe Mutombo. Tem um a mais, aliás, do que Howard. Como explicar alguém que não seja sequer um marcador de primeira prateleira da liga tenha tanto reconhecimento assim? O “Superman” não vê respostas definitivas, mas possui uma teoria para isso.

“Eu vejo Rudy como um jogador de tamanho descomunal. São 2,18m de altura. Quando você é tão alto assim e atua com jogadores atléticos, eu não vejo que você tenha tanto trabalho assim. Não precisa fazer nada, a princípio, mais do que cobrir os erros de seus companheiros. Só seja alto e fique dentro do garrafão, em síntese”, resumiu o futuro integrante do Hall da Fama.

Melhoria

Deu para notar que Dwight Howard tem sérias reservas com a excelência defensiva de Rudy Gobert na NBA. Mas isso não quer dizer que não reconheça melhoras ao longo do tempo. Na última temporada, por exemplo, o ex-jogador viu o especialista do Twolves como um defensor bem diferente de anos anteriores. Foi menos frágil, digamos assim, diante das dificuldades de marcar em espaço.

“No último ano, para ser sincero, eu achei que Rudy foi mais agressivo como marcador. Ele defendeu mais alto nos pick-and-rolls, por exemplo. E, além disso, também foi bem mais comunicativo dentro de quadra. Mas, antes disso, realmente o enxergava só como esse cara grande que ‘limpava’ o garrafão. Só isso”, afirmou o campeão da conferência Leste em 2009.

É impossível negar que Gobert fez parte de algumas das melhores defesas da NBA nos últimos anos. Mas, para Howard, ele foi mais impulsionado do que impulsionou esses desempenhos. “Eu acho que Rudy só ganhou todos esses prêmios por causa da defesa das equipes que integrou. Os jogadores eram engajados em seus times e, assim, ele acabou ficando com o destaque”, finalizou.

Opinião popular

A opinião de Howard pode parecer polêmica, mas é bastante popular no meio da NBA. Ídolos como Shaquille O’Neal e Charles Barkley já fizeram comentários semelhantes a ponto de criarem uma rixa com Gobert. Outros pivôs ativos, de vez em quando, falam sobre jogador do Timberwolves com algum desdém. Recentemente, foi a vez de Myles Turner ponderar sobre o efeito defensivo do atleta de Minnesota.

“Tenho respeito por Rudy porque, quando enfrentamos Minnesota, ninguém vai atacar o garrafão contra a sua presença. Mas, se conseguirmos forçar trocas de marcação, todos vão atacá-lo. É isso o que os times fazem: fazem com que saia do garrafão e o deixam exposto. Ele faz o seu trabalho defensivo muito bem, mas só isso não deveria garantir essa premiação”, opinou o pivô do Indiana Pacers.

