Jonathan Kuminga reage após voltar a reserva em jogo do Warriors

O quarto jogo do Golden State Warriors na temporada começou com más notícias para Jonathan Kuminga. O jovem ala-pivô, mesmo com as várias lesões da equipe, voltou a ficar no banco de reservas por opção do técnico Steve Kerr. O atleta foi informado que “perdeu” a posição para Moses Moody antes da vitória contra o New Orleans Pelicans. Depois do duelo, ele deu a entender que não gostou da situação.

“Isso não foi uma decisão minha, para começar. Eu recebi uma mensagem de texto e fui informado que seria assim. Então, o que deveria ter feito? Perguntar por que eu perdi a posição? O treinador é quem resolve essas coisas e, por isso, vamos seguir o que disse. No fim das contas, eu sou um profissional. Portanto, vou fazer o que tiver que fazer”, sentenciou o jogador de 22 anos.

A reação de Kuminga sinaliza um possível mal-estar dentro da franquia. O jovem, afinal, não assinou uma extensão prévia de contrato na offseason por causa de uma (grande) diferença financeira. Depende de bastante tempo de quadra na campanha, então, para poder garantir um novo vínculo na agência livre. Mas, curiosamente, a saída do banco gerou a sua melhor atuação na semana.

“Eu não fiz nada diferente, a princípio, das outras três partidas. Ataquei o garrafão e fiz o meu jogo a partir disso, mas, hoje, os arremessos caíram. E, por isso, deu tudo certo. No entanto, caso não caíssem, tentaria fazer outra coisa. O meu talento e natureza, em síntese, são atacar o aro o máximo possível. Isso é o que eu faço”, finalizou a sétima escolha do draft de 2021.

Combinações

O repasse de Jonathan Kuminga para a reserva foi estranha por causa dos desfalques do Warriors para o jogo. A franquia não contou com dois titulares contra o Pelicans, pois Stephen Curry e Andrew Wiggins estavam lesionados. Além disso, De’Anthony Melton ficou de fora. E a decisão de Kerr para reajustar o time, no fim das contas, foi mudar mais um titular. Como explicar isso?

“Sem Stephen e Andrew, eu simplesmente não queria um jogo com três jogadores mais altos. Então, por mais que soubesse que seria um bom adversário para Jonathan, queria começar com maior capacidade de espaçar a quadra. Tudo gira em torno das formações certas. Nós precisamos testar as combinações e, como resultado, entender os quintetos certos em cada situação”, explicou o treinador.

Kerr está à procura das mais efetivas combinações de atletas para atuar com Kuminga. Mas, mesmo nesse meio tempo, sabe que não pode ignorar o jogador. “Jonathan é um ala alto e, acima de tudo, o nosso jogador mais atlético. Por isso, ainda que não seja um encaixe ideal, vamos precisar dele em quadra. Certamente, ele teve uma espetacular atuação hoje”, elogiou.

Por vitórias

A experiência da formação mais alta do Warriors, por enquanto, não teve resultados que empolgam. Para começar, as atuações de Kuminga estiveram muito abaixo do esperado até essa terça-feira. Além disso, até agora, as formações do ala-pivô com Draymond Green e Trayce Jackson-Davis foram 2,5 pontos pior por 100 posses de bola do que o seu oponente. Ou seja, Kerr não tem medo de mudanças.

“Tudo o que fazemos é em nome das vitórias. Temos um elenco profundo, com diversas opções, mas o mais importante é ganhar. Eu sempre soube disso, então a primeira coisa que pedi para os nossos atletas foi um comprometimento. Cada jogo vai ser diferente. E, por isso, nós precisaremos de jogadores com virtudes diferentes em funções diferentes”, concluiu o veterano comandante.

