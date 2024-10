Bronny James faz primeiros pontos na NBA em derrota do Lakers

O duelo entre Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers ficou marcado pelos primeiros pontos de Bronny James na NBA. Quis o destino que o momento histórico para o filho de LeBron James ocorresse justamente na cidade natal de ambos. Nessa quarta-feira (31), o time da casa levou a melhor por 134 a 110 e se manteve como o único invicto do Leste. Mas, a emoção tomou conta da família James e do público presente à Rocket Mortgage FieldHouse com a cesta inaugural de Bronny na liga.

Com o jogo já decidido, o novato de 20 anos entrou a cinco minutos do fim e foi ovacionado pelos fãs de Cleveland. Antes e durante a partida, a franquia de Ohio homenageou pai e filho. Afinal, dois quadros foram pendurados no vestiário do Lakers. Em um deles, LeBron carrega os troféus de campeão e MVP das finais de 2016. No outro, o então adolescente Bronny (11 anos) posa para a foto junto com o elenco do Cavs comemorando o título inédito. Além disso, um vídeo de boas-vindas aos dois foi mostrado no telão da arena.

Os primeiros pontos de Bronny James na NBA ocorreram a dois minutos do final do jogo, quando o técnico do Lakers, JJ Redick, deu rodagem aos reservas. Foi um arremesso da zona morta, no canto esquerdo da quadra. Além dos dois pontos, o camisa 9 do time angelino deu duas assistências e foi responsável por um roubo de bola.

“Foi um sonho que se tornou realidade para mim. Eu ainda estava no modo de jogo quando fiz o arremesso. Então, eu realmente não me dei conta na hora do que havia acabado de fazer”, comemorou Bronny.

Já LeBron se emocionou com a primeira cesta do filho na liga, justamente em casa. “Vê-lo fazer sua primeira cesta da NBA nesta arena onde ele cresceu, não muito longe daqui… É um momento inacreditável para ele e nossa família”, revelou o astro do Lakers.

LeBron e Bronny formam a dupla de pai e filho com mais pontos na NBA (40.582). Vale lembrar que o astro é o maior cestinha da história da liga. Desse modo, eles estão à frente de outras duplas como, por exemplo, Kobe e Joe Bryant (38.895 pontos) e Stephen e Dell Curry (36.393 pontos).

Esta é mais uma marca de LeBron, que, nesta temporada, se tornou o primeiro jogador a atuar na NBA ao lado do filho. O momento histórico ocorreu na estreia do Lakers, no duelo contra o Minnesota Timberwolves.

Aliás, a parceria histórica entre LeBron e Bronny James no Lakers se tornou possível após o Draft 2024 da NBA. A franquia da Califórnia, afinal, atendeu ao desejo de seu ídolo e selecionou o jovem armador na 55ª posição. Desde então, a história já estava escrita, faltando apenas o momento oficial para consagrá-los como os primeiros a atingirem o feito.

Não há, no entanto, grandes expectativas de que Bronny tenha muitos minutos em quadra no restante da temporada. Assim, com números ainda pouco expressivos, ele deve seguir para a G League (Liga de Desenvolvimento).

