Lakers: LeBron e Bronny James são processados por acidente de carro

LeBron James realizou um sonho ao estrear com Bronny James no Los Angeles Lakers. No entanto, fora da vida profissional, o momento da dupla de pai e filho não é positivo. De acordo com o canal TMZ Sports, os jogadores da NBA foram processador por um suposto envolvimento em um acidente de carro em 2022.

Conforme documentos judicias, o processo foi movido por duas pessoas de Los Angeles no dia 22 de outubro. Ou seja, poucas horas antes da estreia e LeBron e Bronny James pelo Lakers na temporada 2024/25 da NBA.

No processo, April Almanza Lopez e Kiara Rae McGillen alegam que estavam dirigindo em uma rodovia em Littlerock, Califórnia, no dia 13 de novembro de 2022. Neste momento, os carros da família James colidiram contra o delas. Ainda no discurso, elas alegam que sofreram ferimentos e precisam de atenção médica contínua. Por fim, argumentam que o carro foi danificado e perdeu valor devido ao acidente.

As duas mulheres processaram LeBron e Bronny por danos não especificados. A defesa jurídica da família James, até o momento, não comentou as alegações e o processo judicial. Os jogadores do Lakers, por sua vez, também não se pronunciaram publicamente sobre o assunto.

O processo coincidiu com um momento especial na vida profissional de LeBron e Bronny. Na rodada de abertura de temporada, afinal, os dois se tornaram a primeira dupla de pai e filho a compartilharem a quadra em uma partida oficial da NBA. O momento aconteceu no segundo quarto da partida diante do Minnesota Timberwolves, na Crypto.com Arena.

Leia mais sobre LeBron e Bronny James!

“Aquele momento, nós dois juntos na mesa do marcador e fazendo check-in juntos, algo que nunca vou esquecer. Não importa quantos anos eu tenha, não importa o quanto minha memória possa desaparecer conforme eu envelheço, nunca vou esquecer”, compartilho LeBron ao final do duelo.

A parceria histórica entre LeBron e Bronny James se tornou possível após o Draft da NBA. A franquia da Califórnia, afinal, atendeu ao desejo de seu ídolo e selecionou o jovem armador na 55ª posição. Desde então, a história já estava escrita, faltando apenas o momento oficial para consagrá-los como os primeiros a atingirem esse feito.

A entrada de Bronny no jogo também quebrou outro recorde na liga. LeBron e Bronny se tornaram a dupla de pai e filho com mais pontos combinados na história da NBA. Antes deles, o recorde pertencia a Kobe Bryant e Joe “Jellybean” Bryant, que somavam 38.895 pontos em suas respectivas carreiras.

LeBron, sozinho, já acumula mais de 40 mil pontos em sua trajetória, sendo o maior pontuador da história da NBA. Ou seja, com dois mil pontos a mais do que a dupla Bryant, bastou Bronny entrar em quadra para somar ao lado do pai e garantir o primeiro lugar nesse recorde.

