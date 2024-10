Paul George sai em defesa de Bronny James: “Pressão injusta”

O astro Paul George não acha justo as críticas que Bronny James recebe na NBA. Desde que foi selecionado pelo Los Angeles Lakers, o armador vem recebendo oposições de fãs e analistas, que consideram que ele não merece uma oportunidade na liga. O ala do Philadelphia 76ers, no entanto, acredita que o camisa 9 ainda precisa de mais tempo para se adaptar.

“É um pouco injusto não permitirem que Bronny James navegue e se encontre”, defendeu Paul George. “Estamos falando de um garoto que está tentando encontrar seu caminho na NBA e realizar seus sonhos. E ninguém começa perfeito em nada. Ele está tentando entender isso enquanto faz algo que ele pode dizer que nunca ninguém antes dele fez. Ninguém jogou com o próprio pai”, acrescentou.

Como disse George, Bronny estreou na NBA ao lado do pai, o craque LeBron James. O momento aconteceu na rodada de abertura da temporada 2024/25, diante do Minnesota Timberwolves. O jovem armador, aliás, ficou somente três minutos em quadra, mas foi o suficiente para um recorde histórico na liga. Isso porque, jamais um pai e um filho haviam jogado em uma partida oficial.

Publicidade

Da mesma forma que é histórico, o craque do 76ers sabe que é um motivo de grande pressão. Desde o ensino médio, afinal, Bronny vem sendo pressionado para seguir os caminhos do pai. Próximo da NBA, além disso, houve uma pressão para que fosse para o Lakers no Draft. George, desse modo, acredita que o jovem de 19 anos deve apenas seguir como sempre fez, para lidar com os críticos.

Leia mais sobre Bronny James!

“Obviamente, é um campo aberto. Não deve protegê-lo apenas por ser filho de LeBron. Todo mundo vai receber críticas. A questão é que ele foi a 55ª escolha e é filho do mlehor ou de um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. Da mesma forma que ele lidou com a pressão e com o foco em si durante o ensino médio, vai lidar agora na NBA”, completou o experiente ala.

Publicidade

Para se afastar das críticas e evoluir seu jogo, inclusive, Bronny vai jogar na G League. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o calouro será deslocado assim que a temporada da liga de desenvolvimento começar. O próprio treinador JJ Redick revelou a intenção de dar tempo ao jovem no South Bay Lakers.

“É verdade que nossos planos sempre são fluídos e podem mudar. Mas, em geral, era isso que pensávamos para ele em 2024/25. Ou seja, uma constante movimentação entre Los Angeles e South Bay. Então, ele vai ter tempo de jogo para se desenvolver melhor e poderá nos ajudar conforme a necessidade”, afirmou o técnico.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA