Steve Kerr: “Andrew Wiggins está pronto para grande temporada no Warriors”

Steve Kerr foi a pessoa mais agradecida, certamente, pela chegada de Andrew Wiggins ao Golden State Warriors. Afinal, o jovem ala foi a injeção de vitalidade e versatilidade que o time precisava naquele momento. Não por acaso, depois de pouco mais de uma temporada, a equipe comemoraria mais um título. O jogador passou a ter problemas físicos e pessoais a partir dali, mas não perde a confiança do técnico.

“Andrew teve um início sensacional aqui, certamente. Foi eleito all-star e campeão em 2022, mas os últimos dois anos foram duros. O seu pai ficou doente e, então, tudo se complicou. Acho que ele entende as razões da sua queda de desempenho. E, por isso, está pronto para fazer uma grande temporada conosco”, projetou o treinador, em entrevista à ESPN.

Como citado por Kerr, Wiggins lidou com um problema familiar sério desde o início do ano passado. O seu pai, Mitchell, adoeceu e o jogador quis ficar perto dele. Ele perdeu até partidas de playoffs porque se afastou do time para acompanhá-lo até a morte, em setembro. Foi um drama com final triste, mas o técnico aposta que pode marcar uma nova fase na carreira do ala.

“Acho que Andrew está na idade em que você entra no seu auge físico. Nós já vimos o que pode fazer em plenas condições, pois nos ajudou a conquistar um campeonato. É por isso que espero um grande ano dele. Quero vê-lo arremessar mais e elevar a sua agressividade. Eu sinto que ele está pronto, por fim, para retomar de onde parou em 2022”, previu o ex-armador.

Solitário

Esportistas profissionais são vistos de formas bem diferentes pela sociedade. Eles são quase super-heróis, por exemplo, para as crianças. Os fãs os veem como uma fonte de entretenimento (muito) bem paga – e, por isso, que deve ser cobrada sempre. Quem não se importa com esportes, por sua vez, ignora todos. Para Draymond Green, Wiggins mostrou ser simplesmente humano nos últimos tempos.

“A vida não para porque você está em quadra. O basquete é um lugar de segurança para vários jogadores. Então, se algo está errado em sua vida, você só mergulha em quadra. Mas nem sempre dá certo. Às vezes, aliás, só piora tudo. Para Andrew, ter os familiares por perto ajudou muito nesse momento. A gente sempre está acompanhado de pessoas, mas o basquete pode ser uma vida solitária também”, desabafou o veterano.

A ausência de Wiggins comprometeu o Warriors em alguns momentos. Mas Kerr nunca vai se arrepender em ter liberado o seu comandado. “Cada pessoa é diferente. Andrew, em particular, é um garoto calado e que prioriza a sua privacidade. Acho que, naquele momento, foi importante deixarmos claro que a gente se importava e dar-lhe espaço. Ele precisava de espaço, acima de tudo”, relembrou.

Confiança

Andrew Wiggins sabe que as chances de título do Warriors e o trabalho de Kerr passam pela sua atuação. Em síntese, ele precisa ser melhor do que nas duas temporadas anteriores. O primeiro sinal tem sido positivo, pois possui médias de 15,8 pontos e 5,4 rebotes. Além disso, vem convertendo quase 45% dos arremessos de longa distância. É a imagem de um jogador decidido a justificar a confiança de todos.

“Eu treinei durante as férias inteiras para aprimorar tudo o que já sei que posso fazer. E isso porque desejo fazer tudo certo. É ótimo quando uma equipe tem confiança em você e reconhece o que faz. Por isso, quero responder à altura. Com uma temporada incrível. Me sinto muito bem e o meu foco está, acima de tudo, em voltar a ser aquele atleta de anos atrás”, garantiu Wiggins.

