Jonathan Kuminga salva Warriors em vitória sobre Rockets

Parecia uma vitória fácil, mas não foi bem assim. O Golden State Warriors precisou da prorrogação e de Jonathan Kuminga para bater o Houston Rockets por 127 a 121. Apesar de a partida acontecer no Texas, o Warriors não tomou conhecimento da equipe de Houston e abriu grande vantagem no primeiro tempo. Mas tudo mudou após o intervalo.

Jonathan Kuminga anotou seis dos oito pontos do Warriors nos cinco minutos adicionais diante do Rockets, enquanto terminou com 23. Mas o cestinha acabou sendo mesmo Buddy Hield. Ele somou 27, com seis cestas de três. Detalhe: os dois saíram do banco e lideraram a equipe californiana. No entanto, algo similar aconteceu com Houston. Isso porque Tari Eason, em grande segundo tempo, começou entre os reservas e registrou 27 pontos, nove rebotes, quatro roubos de bola e três bloqueios.

O Warriors começou muito bem e, mesmo sem o astro Stephen Curry, liderava por 20 a 9. Então, Kuminga e Hield entraram e deixaram Golden State na frente por 28 a 11. O ala-armador estava impecável do perímetro e deixou em 34 a 15.

A diferença subiu ainda mais no segundo quarto (31), após lances livres de Moses Moody. Ao fim da primeira etapa, o Warriors batia o Rockets por incríveis 71 a 43.

Mas as coisas mudaram após o intervalo.

Eason ignorou o problema com faltas e começou a atacar a defesa do Warriors, dando ao Rockets uma chance de encostar. Então, o time de Houston anotou uma sequência de 18 a 2 para empatar o jogo no quarto período em 98. Mas Golden State “acordou” e não deixava o adversário virar em momento algum.

O Warriors, mesmo sob pressão, liderava por 119 a 117. Após pedido de tempo, restando 15 segundos para o fim, Draymond Green errou a reposição. Na sequência, ele cometeu a sexta falta. Eason empatou nos lances livres e o jogo foi para a prorrogação.

Mas foi aí quando Kuminga brilhou, enquanto o ataque do Rockets desapareceu. Afinal, os donos da casa erraram 11 dos 12 arremessos daquele período extra. No fim, 127 a 121 para os visitantes.

“Na prorrogação, eu queria que a gente defendesse melhor, então precisávamos de Jonathan Kuminga para fazer as jogadas. Ele foi fantástico”, disse Steve Kerr. “Mas defendemos bem com ótimos jogadores para isso. Estou feliz pela forma que responderam. Vencer sem Stephen Curry, sem Draymond Green na prorrogação, foi ótimo. Mas o time precisa ser melhor”.

Foi a décima quarta seguida do Warriors sobre o Rockets em jogos de temporada regular, enquanto venceu as últimas oito em Houston.

“O time certo venceu”, concluiu.

Agora, o Warriors possui cinco vitórias e uma derrota e visita o Washington Wizards na segunda-feira. Por outro lado, o Rockets venceu três de seis jogos e recebe o New York Knicks.

