Donovan Mitchell decide e Cavaliers vira sobre Bucks

Foi com drama, mas o Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell fez grande virada sobre o Milwaukee Bucks, que está afundado na crise. A franquia de Ohio mantém sua invencibilidade de sete vitórias e nenhuma derrota em 2024/25. A rodada desse sábado (2) ainda contou com outras nove partidas.

Cleveland tem um início de sonho na nova temporada. Kenny Atkinson segue sem ser derrotado no novo trabalho. Mas é justo dizer que foi com muito drama contra Milwaukee, vencendo após estar 16 pontos atrás. A franquia é a líder isolada do Leste e da NBA. O time folga nesse domingo (3), e volta as quadras na segunda-feira, novamente contra o Bucks.

Milwaukee, por outro lado, não sabe o que é vencer desde a estreia. São cinco derrotas seguidas, com quedas para Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets, Chicago Bulls e Boston Celtics. A equipe está na 14ª posição do Leste, igualada ao Detroit Pistons como pior campanha de 2024/25 até agora.

Então, sem mais delongas, confira como foi a vitória do Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Cleveland sofre, mas prevalece no fim

Cleveland repetiu muitas das receitas que tem marcado essa campanha invicta até agora. Mas a defesa não esteve bem no começo da partida. Lillard e Antetokounmpo dominaram o jogo desde o início, somando 25 dos 38 pontos da franquia no primeiro período. O Cavaliers não obteve resposta para o armador no ponto de ataque, enquanto o grego foi dominante, mesmo que contra o garrafão de Evan Mobley e Jarrett Allen.

Mas o ataque se manteve bem, e aos poucos, a produção do entorno da super dupla rival perdeu ritmo. Para se ter uma noção, a vantagem de Milwaukee foi ainda na metade do primeiro período. Com muita rotação de bola e ataques ao aro, Cleveland virou o placar já no segundo quarto. Ainda assim, no fim dos 12 minutos, o time estava um ponto atrás.

Mas Donovan Mitchell, que teve um começo tímido, explodiu nos quartos seguintes de Cavaliers e Bucks. Com 11 pontos no terceiro quarto, o camisa 45 voltou a colocar Cleveland em vantagem. Mas a produção da dupla de Milwaukee continuou firme.7

Após abrir sete pontos de frente no último quarto, o Bucks reagiu, virou e esteve alternado a liderança com Cleveland. Em meio a um entorno de Milwaukee com dificuldades, Sam Merrill foi, acima de tudo, vital para a vitória no último quarto, com oito pontos marcados. Por fim, a menos de um segundo do fim em posse caótica, Donovan Mitchell acertou o arremesso derradeiro para a vitória dos visitantes.

Apesar de um certo sofrimento, a equipe teve 39.5% nas bolas de três. Além disso, foram 31 assistências para 44 conversões.

Faltou ajuda a dupla de Milwaukee

O Bucks demonstrou senso de urgência para tentar sair da sequência de quatro derrotas seguidas nesse sábado. Os astros estiveram quentes desde que o jogo começou, a defesa trabalhou a sua maneira. Sobretudo, um desempenho diferente dos últimos péssimos desempenhos, principalmente em sua última partida, contra Memphis.

Lillard e Antetokounmpo somaram 75 dos 113 pontos do Bucks sobre o Cavaliers de Donovan Mitchell. Ainda assim, não foi o suficiente. Taurean Prince até é um nome de destaque com 16 pontos e quatro acertos em cinco tentativas do perímetro. Porém, muito pouco veio do restante dos jogadores.

A grande questão, no fim, foi a segunda unidade. A vantagem de 16 pontos foi desperdiçada pelo grupo secundário, que tem tido dificuldades de ser positivo ao longo da campanha. Sempre que Milwaukee precisou recorrer aos minutos de seus reservas, o time teve dificuldades.

Porém, após perder a vantagem de forma constante desde a metade do primeiro quarto, a equipe reagiu no final. Afinal, o ataque de Cleveland ficou meio travado, principalmente na metade final, com um bom trabalho defensivo dos donos da casa. Antetokounmpo e Lillard somaram 18 pontos na última parcial. No entanto, ainda não foi o suficiente. Por fim, Donovan Mitcehll converteu a bola final para o Cavaliers e o Bucks não conseguiu quebrar sua sequência negativa.

(7-0) Cleveland Cavaliers 114 x 113 Milwaukee Bucks (1-5)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 30 3 4 0 0 Sam Merrill 17 1 1 0 1 Jarrett Allen 15 12 1 1 0 Evan Mobley 14 7 5 0 0 Isaac Okoro 13 8 1 1 0

Três pontos: 15-38; Merrill: 5-9

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 41 4 9 0 1 Giannis Antetokounmpo 34 16 9 1 0 Taurean Prince 16 6 0 1 0 Bobby Portis 10 8 0 0 0 Brook Lopez 6 6 2 0 2

Três pontos: 18-39; Lillard: 10-15

Leia mais!

Além da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Bucks, a rodada contou com outras nove partidas. Então, confira os números das vitórias de Warriors, Thunder, Nuggets, Celtics, Heat, Suns, Spurs, Grizzlies e Raptors.

(6-1) Boston Celtics 113 x 103 Charlotte Hornets (2-4)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 29 7 3 0 0 Payton Pritchard 22 3 2 0 0 Luke Kornet 19 4 3 1 2 Derrick White 18 8 2 1 2 Jrue Holiday 13 5 6 0 0

Três pontos: 16-52; Pritchard: 6-12

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 36 4 6 3 0 Brandon Miller 16 4 6 2 1 Josh Green 12 0 0 2 0 Cody Martin 11 4 1 1 0 Tre Mann 10 1 3 0 0

Três pontos: 17-42; Ball: 6-12

(4-3) Memphis Grizzlies 124 x 107 Philadelphia 76ers (1-4)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 27 6 0 3 2 Jay Huff 20 5 1 0 1 Ja Morant 18 6 12 2 0 Jaylen Wells 15 5 2 0 0 Scotty Pippen Jr. 12 4 13 1 0

Três pontos: 12-27; Huff: 5-7

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 23 2 6 3 0 Jared McCain 19 4 1 1 0 Kelly Oubre Jr. 14 4 0 2 1 Kyle Lowry 10 3 1 2 0 Eric Gordon 10 1 2 0 0

Três pontos: 19-46; Maxey: 4-9

(3-3) Sacramento Kings 128 x 131 Toronto Raptors (2-5)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 33 3 4 3 0 De’Aaron Fox 24 6 1 5 0 Malik Monk 21 4 4 2 0 Domantas Sabonis 17 20 10 1 0 Keegan Murray 16 10 2 1 1

Três pontos: 10-40; Monk: 3-7

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 31 9 6 1 0 Chris Boucher 24 5 1 0 0 Ochai Agbaji 22 5 2 2 1 Gradey Dick 22 5 2 2 0 Jakob Poeltl 13 9 2 2 1

Três pontos: 17-37; Agbaji: 4-5

(5-1) Golden State Warriors 127 x 121 Houston Rockets (3-3)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 27 7 2 1 1 Jonathan Kuminga 23 6 1 0 0 Andrew Wiggins 15 3 2 1 0 Draymond Green 14 11 3 0 0 Brandin Podziemski 12 5 6 0 1

Três pontos: 15-32; Hield: 6-10

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Tari Eason 27 9 1 4 3 Jabari Smith Jr. 21 7 0 1 0 Amen Thompson 18 11 4 1 0 Alperen Sengun 14 10 4 0 1 Fred VanVleet 11 3 5 1 1

Três pontos: 15-45; Smith Jr: 5-13

(3-3) Minnesota Timberwolves 103 x 113 San Antonio Spurs (3-3)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 21 5 2 2 0 Julius Randle 21 5 2 1 0 Donte DiVincenzo 14 2 2 0 0 Naz Reid 11 4 2 0 0 Rudy Gobert 10 3 1 0 0

Três pontos: 11-37; DiVincenzo: 3-5

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 25 8 0 2 0 Jeremy Sochan 19 10 4 1 1 Victor Wembanyama 17 6 3 1 2 Chris Paul 15 4 13 0 0 Harrison Barnes 14 3 3 1 0

Três pontos: 13-42; Paul: 3-6

(3-2) Miami Heat 118 x 98 Washington Wizards (2-3)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 32 14 2 1 1 Jimmy Butler 18 8 4 0 0 Tyler Herro 15 6 1 0 0 Alec Burks 15 3 3 1 0 Terry Rozier 12 3 4 0 0

Três pontos: 15-37; Burks: 5-7

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Bilal Coulibaly 22 8 2 0 0 Jordan Poole 21 0 3 2 2 Alex Sarr 17 6 3 0 4 Johnny Davis 9 7 1 1 0 Kyshawn George 6 8 1 1 3

Três pontos: 7-35; Coulibaly: 2-2

(0-6) Utah Jazz 103 x 129 Denver Nuggets (3-3)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Walker Kessler 18 14 0 0 5 Johnny Juzang 17 2 1 2 0 Keyonte George 16 2 8 0 0 John Collins 15 5 5 1 1 Collin Sexton 10 1 4 1 0

Três pontos: 13-42; George: 4-11

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 27 16 9 1 0 Michael Porter Jr 20 5 2 0 0 Julian Strawther 19 2 0 2 0 Christian Braun 17 2 3 2 0 Aaron Gordon 12 6 5 0 0

Três pontos: 16-32; Porter: 4-6

(2-5) Portland Trail Blazers 97 x 103 Phoenix Suns (5-1)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 20 8 6 2 0 Jerami Grant 20 7 2 1 1 Deni Avdija 13 6 2 2 2 Dalano Banton 12 1 2 2 1 Deandre Ayton 10 13 2 0 0

Três pontos: 14-43; Simons: 4-13

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 28 9 9 0 0 Kevin Durant 21 9 2 0 0 Grayson Allen 18 2 0 0 3 Bradley Beal 15 7 4 1 1 Tyus Jones 15 5 6 1 0

Três pontos: 17-52; Allen: 4-7

(6-0) Oklahoma City Thunder 105 x 92 Los Angeles Clippers (2-4)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 25 3 9 0 1 Lu Dort 16 4 3 0 0 Jalen Williams 15 7 4 2 0 Chet Holmgren 10 14 4 1 1 Aaron Wiggins 12 5 2 3 0

Três pontos: 16-39; Joe: 4-8

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 24 2 2 2 0 James Harden 12 13 7 3 3 Ivica Zubac 9 12 0 1 1 Terance Mann 11 6 2 1 0 Kris Dunn 11 4 4 1 0

Três pontos: 11-35; Powell: 3-6

