Anthony Edwards decide e Timberwolves vence Nuggets

Em um dos grandes jogos do começo da temporada 2024/25, o Minnesota Timberwolves venceu o Denver Nuggets, em casa, por 119 a 116, com grande atuação de Anthony Edwards. E foi uma noite que teve de tudo. Viradas, grandes cestas, enterradas, briga e um final quente. Além disso, a rodada desta sexta-feira (1) ainda contou com outros oito jogos.

O Timberwolves se recupera após a derrota para o Dallas Mavericks na última terça-feira (29). São três vitórias em cinco jogos para a franquia, que agora se iguala com outros três times na quinta posição da Conferência Oeste. Após longa folga, a equipe enfrentará um back to back. Nesse sábado, o duelo é com o San Antonio Spurs, no Texas.

Por outro lado, Denver volta a perder depois de duas vitórias seguidas. Ainda assim, talvez tenha sido a melhor apresentação do time em 2024/25, após vencer Brooklyn Nets e Toronto Raptors apenas na prorrogação. Com a terceira derrota em cinco partidas, o time está igualado a outras duas equipes na 11ª posição do Oeste. E também não haverá folga. Isso porque o time recebe o Utah Jazz no Colorado também no sábado.

Publicidade

Então, confira como foi a vitória do Timberwolves, de Anthony Edwards, sobre o Denver Nuggets.

Minnesota oscila, mas fecha o jogo de forma brilhante

Mesmo que ainda procurando o melhor ritmo, Minnesota chegou como favorito para a reedição da série de playoffs de 2023/24. Então, apesar de um certo controle na maior parte do tempo, o Nuggets não deixou o jogo tranquilo. Aliás, foi Denver quem começou liderando o placar em geral. Mas quando os reservas do rival entraram na quadra, o time passou a controlar o jogo.

Publicidade

Anthony Edwards, Julius Randle e Jaden McDaniels combinaram para 26 dos 33 pontos do Timberwolves no primeiro quarto contra o Nuggets. Ainda nos primeiros minutos do segundo período, a equipe chegou a liderar por 16 pontos. Mas, com o retorno de seus titulares entre o fim do segundo período e o começo do terceiro, o time do Colorado voltou para o jogo e passou a incomodar.

O time da casa sofreu com o volume. Foram muitos erros de ataque e muitos rebotes ofensivos cedidos. Assim, apesar do melhor aproveitamento nos arremessos, a equipe não conseguia deslanchar. Apesar disso, a atuação foi o suficiente para chegar ao último período liderando por seis pontos. O problema, entretanto, foi que a equipe levou uma corrida de 25 a 3 do rival assim que o quarto final começou.

Publicidade

Com um ataque tímido, e dificuldades para encaixar sua defesa, as coisas pareciam estar perdidas para o Timberwolves. Mas uma mudança de Chris Finch resolveu a partida. Nickeil Alexander-Walker entrou em quadra para os minutos finais.

Isso fez com que a defesa recuperasse sua agressividade, enquanto ganhava alguém que também podia arremessar do perímetro. Rudy Gobert fez boas posses defensivas sobre Jokic e Anthony Edwards decidiu com duas cestas no fim. Como resultado, Minnesota conseguiu uma corrida de 17 a 4 para confirmar a vitória.

Publicidade

Nuggets faz bom jogo, mas colapsa no fim

É verdade, alguns defeitos conhecidos da atual versão do Nuggets apareceram durante a derrota para o Timberwolves de Anthony Edwards. Os reservas foram muito mal e o espaçamento do time esteve abaixo em grande parte do jogo. Jamal Murray, antes de deixar a partida com uma concussão, foi pouco efetivo. Westbrook teve uma noite muito ruim na maior parte do tempo. Mas outros jogadores apareceram para equilibrar as coisas.

Afinal, desde o começo do jogo, Aaron Gordon e Michael Porter Jr tiveram grandes atuações. Foram 57 pontos somados para a dupla. Nikola Jokic teve mais uma atuação sólida e Christian Braun esteve muito ativo, com direito até a uma enterrada espetacular sobre Rudy Gobert. No entanto, tudo isso ainda não foi o suficiente para vencer um grande time da NBA em 2024/25.

Publicidade

Os minutos com os reservas na quadra prejudicaram a equipe. Dessa forma, o saldo de pontos somados dos cinco jogadores que saíram do banco foi de -45. Os titulares, por outro lado, tiveram 30. Todos eles atuaram por mais de 35 minutos e pouco estiveram no banco a partir do segundo tempo. Essa sequência com um déficit tão grande foi vital para que Minnesota pudesse se recuperar no fim da partida.

Do mesmo modo, a equipe não conseguiu fechar o jogo da melhor maneira. O ataque congelou nos cinco minutos finais. Foram apenas seis pontos marcados. Seja com problemas de espaçamento, ou pelo cansaço de um jogo duro, a execução ofensiva tão elogiada em fins de jogos nos últimos anos, não apareceu para o Nuggets contra o Timberwolves de Anthony Edwards.

Publicidade

(2-3) Denver Nuggets 116 x 119 Minnesota Timberwolves (3-2)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Gordon 31 11 2 1 0 Nikola Jokic 26 9 13 3 1 Michael Porter Jr. 26 6 4 2 0 Christian Braun 14 7 2 0 0 Russell Westbrook 5 6 5 2 1

Três pontos: 11-32; Gordon: 5-7

Publicidade

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 29 4 4 1 1 Julius Randle 23 6 7 0 0 Rudy Gobert 17 14 3 1 2 Naz Reid 16 3 2 0 3 Jaden McDaniels 10 0 1 1 2

Três pontos: 18-42; Edwards: 7-14

Publicidade

Leia mais!

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Nuggets de Nikola Jokic, outros oito confrontos movimentaram a rodada dessa sexta. Então, confira os números das vitórias de Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans e Brooklyn Nets.

(5-1) Boston Celtics 124 x 109 Charlotte Hornets (2-3)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 32 11 3 3 1 Jaylen Brown 25 6 5 1 1 Derrick White 17 2 5 1 1 Jrue Holiday 14 5 1 1 0 Neemias Queta 12 6 1 0 0

Três pontos: 13-42; Holiday: 3-6

Publicidade

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 31 2 4 1 0 Tre Mann 23 4 5 0 1 Miles Bridges 14 7 3 1 0 Tidjane Salaun 9 6 1 0 0 Seth Curry 8 2 0 1 0

Três pontos: 19-48; Ball: 5-14

Publicidade

(3-3) Orlando Magic 109 x 120 Cleveland Cavaliers (5-0)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Suggs 28 8 7 3 1 Franz Wagner 17 8 6 1 0 Tristan Da Silva 17 5 2 0 0 Mo Wagner 14 5 0 2 0 Jett Howard 9 3 0 0 1

Três pontos: 11-33; Da Silva: 3-3

Publicidade

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 25 3 4 1 1 Donovan Mitchell 22 3 1 0 0 Evan Mobley 14 12 3 1 1 Caris LeVert 13 3 7 0 0 Jarrett Allen 2 11 1 1 1

Três pontos: 15-38; Garland: 3-9

Publicidade

(3-2) New York Knicks 128 x 98 Detroit Pistons (1-5)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 36 1 5 2 0 Karl-Anthony Towns 21 11 7 2 1 OG Anunoby 21 4 6 2 0 Mikal Bridges 15 7 3 3 1 Josh Hart 13 9 4 2 0

Três pontos: 18-38; Brunson: 6-8

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 22 6 6 0 1 Tobias Harris 13 8 3 1 3 Simone Fontecchio 12 4 0 0 0 Jaden Ivey 10 5 2 0 0 Ron Holland II 9 2 1 1 0

Três pontos: 11-34; Cunningham: 2-4

Publicidade

(3-2) Sacramento Kings 123 x 115 Atlanta Hawks (2-4)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 31 7 3 4 0 DeMar DeRozan 27 8 2 3 1 Domantas Sabonis 15 14 6 0 0 Keegan Murray 14 10 3 0 1 Keon Ellis 12 1 2 0 1

Três pontos: 11-33; Fox: 4-6

Publicidade

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 25 5 12 0 0 Garrison Mathews 23 1 2 2 1 Clint Capela 15 10 1 0 0 Jalen Johnson 14 5 9 2 0 Keaton Wallace 14 3 3 0 1

Três pontos: 19-50; Mathews: 7-13

Publicidade

(3-3) Chicago Bulls 112 x 120 Brooklyn Nets (3-3)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 28 11 3 1 1 Coby White 21 4 4 0 0 Zach LaVine 21 1 2 1 0 Josh Giddey 11 6 8 2 0 Ayo Dosunmu 10 7 3 0 0

Três pontos: 17-44; White: 5-9

Publicidade

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 32 0 4 1 0 Cam Johnson 14 6 5 1 0 Nic Claxton 12 9 2 1 0 Keon Johnson 12 3 1 1 1 Ben Simmons 8 8 11 0 2

Três pontos: 11-36; Thomas: 4-11

Publicidade

(4-2) Los Angeles Lakers 131 x 125 Toronto Raptors (1-5)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 38 11 2 3 2 LeBron James 27 6 10 1 0 Austin Reaves 20 1 6 2 1 D’Angelo Russell 19 3 6 0 0 Rui Hachimura 9 5 1 0 0

Três pontos: 11-32; James: 5-8

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 33 5 12 0 0 Gradey Dick 31 7 3 1 0 Jakob Poeltl 19 12 6 0 3 Davion Mitchell 10 3 5 0 2 Chris Boucher 9 2 1 0 0

Três pontos: 10-35; Dick: 5-11

Publicidade

(2-4) Indiana Pacers 118 x 125 New Orleans Pelicans (3-3)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Ben Sheppard 20 3 1 0 0 Bennedict Mathurin 19 6 3 0 0 Pascal Siakam 16 5 6 1 1 Myles Turner 12 4 2 0 0 Tyrese Haliburton 11 2 11 0 0

Três pontos: 16-38; Sheppard: 6-11

Publicidade

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 34 6 10 2 0 Brandon Ingram 26 6 7 1 2 Jordan Hawkins 23 4 1 0 0 Brandon Boston Jr. 14 2 2 2 0 Jose Alvarado 12 6 7 2 0

Três pontos: 12-31; Ingram: 3-8

Publicidade

(5-0) Oklahoma City Thunder 137 x 114 Portland Trail Blazers (2-4)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 30 7 6 1 0 Jalen Williams 22 5 4 4 0 Aaron Wiggins 13 8 2 1 0 Cason Wallace 13 1 3 1 1 Isaiah Joe 12 5 2 2 0

Três pontos: 19-49; Williams: 4-6

Publicidade

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jerami Grant 17 3 2 0 1 Rayan Rupert 14 1 0 1 1 Deandre Ayton 14 5 2 2 0 Toumani Camara 13 3 2 2 0 Deni Avdija 11 3 4 1 0

Três pontos: 15-35; Rupert: 4-7

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA