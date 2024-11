Boletim de rumores e trocas da NBA (02/11/2024)

Bem-vindo à edição de 02 de novembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Quatro equipes teriam interesse em adquirir PJ Tucker

Os agentes de PJ Tucker monitoram o mercado em busca de um novo time, com o aval do Los Angeles Clippers. E, embora nenhuma equipe queira ceder ativos pelo atleta, há quem tenha interesse em sua aquisição. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, quatro franquias monitoram o veterano: Miami Heat, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns e Philadelphia 76ers.

Todos os times citados, não por acaso, já tiveram passagens anteriores do ala-pivô. O jogador de 39 anos é reconhecido como uma figura vitoriosa e, mais do que isso, uma liderança nos bastidores. Mas a tendência é que qualquer uma das equipes espere que ele seja dispensado pelos angelinos para contratá-lo. Afinal, Tucker possui um salário garantido de quase US$12 milhões nessa temporada.

Lakers não exerce opção em contrato de Hood-Schifino

A carreira de Jalen Hood-Schifino, certamente, tem sido uma decepção para o torcedor do Los Angeles Lakers. Mas não só para os fãs. O time angelino deu uma prova de que já “perdeu” as esperanças em relação ao jovem armador nessa quinta-feira. De acordo com Chris Haynes, a equipe não exerceu a cláusula de extensão para o terceiro ano do vínculo entre as partes.

A notícia não chega a ser uma surpresa nos bastidores da liga. Afinal, a franquia tentou negociar o jogador várias vezes durante a offseason. Todas as ofertas dos californianos por seus alvos no mercado, em síntese, envolveram o atleta de 21 anos. Hood-Schifino só realizou 21 jogos pelo Lakers até agora, com médias de 1,6 pontos em 5,2 minutos.

Fora da NBA, Lonnie Walker assina com time da Lituânia

Lonnie Walker até queria seguir na NBA, mas o forte interesse da Europa o convenceu a respirar novos ares. Depois do suposto interesse do Real Madrid, o ala-armador decidiu disputar a Euroliga pelo maior clube da Lituânia. Segundo Shams Charania, da ESPN, o pontuador assinou contrato com o Zalgiris Kaunas até o fim da temporada.

No entanto, a sua permanência no basquete europeu pode não ser tão longa assim. O Zalgiris, para convencê-lo, aceitou incluir uma cláusula de liberação em contrato para propostas da NBA. Walker, assim, pode deixar o time até fevereiro e retornar aos EUA com o pagamento de uma multa não revelada.

Lakers pode rever decisão de não trocar Austin Reaves

Houve um tempo em que Austin Reaves foi definido como “intocável” no elenco do Los Angeles Lakers. O ala-armador segue em alta dentro da organização, mas não a esse ponto. A franquia não pretende trocar o jovem jogador, mas, caso necessário, estaria pronta para uma decisão mais drástica. De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, os californianos já não veriam Reaves como alguém “imune” a negociações.

“Existe uma diferença entre valorizar muito um jogador e considerá-lo ‘intocável’, como Austin já foi. Hoje, se a franquia estiver em situação complicada no meio da temporada e tivermos algum astro disponível, negociá-lo vai entrar em discussão. Ele está em um ótimo início de temporada, mas o seu status mudou um pouco”, contou o experiente jornalista.

Reaves foi titular nos cinco jogos do Lakers na temporada, com três vitórias. Ele possui médias de 16,8 pontos, 6,0 rebotes e 4,8 assistências. Converteu, além disso, quase 45% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O ala-armador Johnny Davis, em primeiro lugar, vai ser agente livre no ano que vem. O Washington Wizards decidiu não ativar a opção de extensão do seu contrato e, assim, ele deve testar o mercado ao fim da temporada.

– MarJon Beauchamp, assim como Davis, também vai estar na agência livre em 2025. Depois de tentar trocá-lo há poucas semanas, o Milwaukee Bucks confirmou os rumores e resolveu não estender o contrato do ala-armador automaticamente.

– Enquanto isso, o ala-pivô Malevy Leons é o novo reforço do Oklahoma City Thunder. O time assinou um vínculo não garantido com o novato, que participou dos treinos de pré-temporada, até o fim da atual campanha.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 02/11, você lembra de Chris Chiozza? Pois o ex-armador do Brooklyn Nets foi contratado pelos turcos do Manisa BC até junho do ano que vem.

