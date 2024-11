Draymond Green responde Joe Mazzulla sobre retorno de brigas na NBA

Joe Mazzulla, técnico do Boston Celtics, surpreendeu ao sugerir, nesta semana, que a NBA pudesse voltar com brigas durante os jogos. Entretanto, Draymond Green, astro do Golden State Warriors, foi bastante contra a ideia de Mazzulla: para ele, brigas não tem espaço na NBA.

Embora Green não tenha se envolvido em brigas recentemente, já esteve em várias confusões com outros jogadores. Na última temporada, o ala recebeu uma suspensão após uma série de incidentes, incluindo colocar Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves, em uma chave de braço e acertar Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns, com um soco. Com propriedade no assunto, o tetracampeão ainda se mostrou contra a volta das brigas.

“Uma coisa que eu diria para Joe Mazzulla é que brigar pode te tirar desta liga, irmão”, disse Green no seu podcast The Draymond Green Show with Baron Davis.

“Eu entendo o que Joe está tentando dizer, e mais ainda, o que ele quer dizer é sobre a intensidade, sabe, o trash-talking e o jogo esquentando. Tiramos muito disso do jogo hoje em dia, mas acho que é isso que ele quer dizer”, afirmou o tetracampeão.

Mas quando se trata de brigas físicas, Draymond Green foi claro ao responder Mazzulla e afirmar que isso não tem lugar na NBA.

“Brigas físicas de verdade… Joe, estou aqui para me opor a você e dizer que não, não vamos fazer isso. Porque para onde isso quase me levou, meu irmão, não quero nada disso”, enfatizou Green.

Aumentar o valor de entretenimento da liga

O co-apresentador do programa, o ex-jogador All-Star Baron Davis, disse que entendeu o que o técnico dos Celtics quis dizer. De acordo com ele, a NBA é muito divertida, com suas enterradas, dribles e arremessos incríveis. Mas, às vezes, falta emoção e paixão. Davis sugeriu que adicionar um pouco de contato físico, dentro de certos limites, poderia tornar a liga mais emocionante.

“Acho que ele quis dizer deixar as pessoas se enfrentarem, se empurrarem, entende? Trazer de volta um pouco de disputa ao jogo, onde as pessoas ficam bravas, fazem faltas e criam rivalidades”, explicou Davis. “Se os jogadores puderem expressar suas emoções, o jogo vai ser mais interessante”.

Até os anos 90, a NBA permitia mais contato físico. Foi assim que os “Bad Boys” do Detroit Pistons ficaram famosos: com um estilo de jogo bastante físico, muitas vezes no limite. Mas, na segunda metade dos anos 90 e nos anos 2000, foram dados para menor fisicalidade. Além disso, após os eventos do Malice at the Palace, em 2004, a liga tem tentado acabar com brigas ao dar grandes punições.

Mesmo assim, os fãs de longa data da NBA ainda sentem falta dessa emoção e das rivalidades que o contato físico trazia. Embora o tema tenha surgido com os comentários de Mazzulla, não há sinais de que Adam Silver esteja planejando permitir as brigas de volta.

