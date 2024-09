Joe Mazzulla “recusa” defesa de título como meta da temporada do Celtics

Faltam menos de dois meses para Joe Mazzulla e o Boston Celtics iniciarem a defesa do título da NBA. A equipe vai entrar na temporada como favorita, mas a história recente diz que não é uma tarefa simples. Já são sete temporadas consecutivas, afinal, em que não há um bicampeão. Para mudar essa história, o técnico quer que o time não veja a campanha como a “defesa” de algo já conquistado.

“Para começar, eu acho o termo ‘defender o título’ bem passivo-agressivo. Se você olhar o reino animal, por exemplo, alguns dos bichos mais fortes simplesmente não defendem. Eles estão entre os mais agressivos e, por isso, vivem no ataque. Então, não importa se vencemos ou perdemos, a nossa mentalidade não pode mudar”, afirmou o treinador, no podcast “Locked on Celtics”.

O troféu Larry O’Brien costuma representar um alívio e relaxamento para o time. Assim, é impossível conter a sensação de dever cumprido dentro do elenco. Mazzulla, de certa forma, está lutando contra isso. O técnico contou que só consegue pensar em mais um campeonato desde o dia seguinte à festa pelo 18o título do Celtics. Não se trata de manter algo, mas de conquistar mais uma vez.

Publicidade

“Você tem que compreender o que define as vitórias e derrotas em nosso jogo. É preciso se comprometer com os detalhes a cada dia e, acima de tudo, manter-se agressivo em relação a eles. No fim das contas, a gente deve entender que não estamos defendendo nada. O nosso trabalho agora, em síntese, é alcançar um novo objetivo”, explicou o profissional de 36 anos.

Leia mais sobre o Boston Celtics

Alvo na testa

Joe Mazzulla nem tenta esconder a ansiedade com o início da jornada por mais um título do Celtics. Ele revelou que fez várias atividades nos últimos meses mirando aprimorar o seu trabalho. Todos dizem que se manter no topo nos esportes é mais complicado do que chegar lá. O técnico não só quer estar pronto para uma temporada mais desafiante, mas deseja que esse ano seja ainda mais difícil.

Publicidade

“Eu gostaria que a temporada já começasse amanhã, para ser sincero. Mais do que isso, espero que vencer seja umas dez vezes mais difícil do que na última temporada. Muitas pessoas vão dizer que temos um alvo nas costas, mas quero que esteja em nossa testa. Quero que esteja bem no meio dos nossos olhos, na verdade. Assim, eu posso ver a luz vermelha da mira”, resumiu o jovem treinador.

Mazzulla acompanhou vários esportes durante as férias, na preparação para defender o título. E, nas Olimpíadas, ficou fascinado pelos revezamentos do atletismo. Da passagem de bastão, em particular. “Não é sobre a ação em si, mas como você pode realizar essa atividade aparentemente simples sob pressão com a máxima rigidez. Para mim, esse é o maior desafio do futuro da nossa equipe”, explicou.

Publicidade

Reino animal

Mazzulla chamou a atenção da imprensa de Boston na temporada por um motivo muito inusitado. As analogias que costuma fazer com o mundo animal, aliás, se tornaram um assunto entre os seus comandados. Dá para entender, pois é bem raro ver um jogador ser comparado a uma baleia assassina. O técnico sabe que nem sempre é compreendido, mas não pensa em abandonar as comparações.

“Eu acho que estudar o reino animal traz uma perspectiva sobre humildade, hierarquia e orgulho. Você precisa ter tudo isso se quiser sobreviver. Acho que o reino animal, para resumir, é a forma mais pura de hierarquia e estruturação de papeis que existe. Todos têm a sua função para que o sistema funcione e, por isso, você morre se der um passo fora dela”, concluiu Mazzulla.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA