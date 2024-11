Spurs: Victor Wembanyama flerta com triplo-duplo de tocos

Faltou um toco para Victor Wembanyama conquistar mais um triplo-duplo pelo San Antonio Spurs. O jovem pivô terminou com 24 pontos, 13 rebotes e nove rebotes, enquanto teve ainda três assistências e três roubos de bola. Apesar de sua grande performance, o Spurs caiu diante do Los Angeles Clippers por 113 a 104. Detalhe: San Antonio chegou a liderar por 26 após o primeiro quarto.

O Spurs foi melhor durante todo o jogo, mas principalmente quando Chris Paul conseguiu fazer o time liderar. Então, no segundo tempo, Victor Wembanyama tomou conta da partida. O problema, entretanto, é que James Harden e Norman Powell “acordaram” na segunda etapa. E com a ajuda do reserva Amir Coffey, que somou dez de seus 21 pontos no último quarto.

San Antonio iniciou o quarto decisivo na frente por 89 a 82, mas o ataque parou e Los Angeles passou a explorar os arremessos de três com Powell e Coffey. Victor Wembanyama fez no lance livre para empatar em 93. No entanto, o Clippers teve uma parcial de 14 a dois e não havia mais como recuperar. Como resultado, o time californiano finalmente venceu em seu novo ginásio.

Apesar de Victor Wembanyama começar a temporada “devagar”, o pivô do Spurs fez três grandes jogos desde então, incluindo o “quase” triplo-duplo contra o Clippers. Diante do Utah Jazz, por exemplo, ele conquistou um raríssimo five by five. Ou seja, ao menos cinco em cada uma das principais categorias. Foram 25 pontos, nove rebotes, sete assistências, cinco roubos de bola e cinco tocos.

Mas o Spurs enfrentou ainda um adversário mais difícil nessa segunda-feira. De acordo com o jornalista Shams Charania, o técnico Gregg Popovich precisou se afastar por uma condição médica. Apesar de não existir uma informação mais precisa sobre o problema, não tem previsão para seu retorno. Em seu lugar, San Antonio indicou o assistente Mitch Johnson para comandar a equipe.

No entanto, Johnson optou por não falar sobre Popovich. Em entrevista coletiva, o interino elogiou o trabalho de Victor Wembanyama.

“Acho que ele foi incrível, mas é jovem e atuar por tantos minutos em sua função, ele faz um grande trabalho”, disse. “Para um time muito jovem, que não jogou muito tempo junto, acho que as coisas estão indo bem. Afinal, Victor Wembanyama foi para as Olimpíadas e não houve muito tempo para trabalhar com o resto do grupo”.

O ala-pivô Jeremy Sochan sofreu uma lesão em um dedo da mão e não retornou. A equipe não conta com o ala-armador Devin Vassel, enquanto Johnson explicou que ele não deve voltar às quadras nos próximos jogos.

Por enquanto, o Spurs de Wembanyama possui três vitórias em sete jogos.

