“Warriors deve fazer grande troca nesta temporada da NBA”, garante jornalista

O Golden State Warriors não conseguiu nenhuma grande troca antes da temporada da NBA. No entanto, a falta de uma grande movimentação não atrapalhou o início de campanha da franquia. Isso porque o time de San Francisco começou 2024/25 com sete vitórias e uma derrota, sendo a última diante do Boston Celtics, em pleno TD Garden.

A boa fase prova que a agência livre do time foi subestima. Com a saída de Klay Thompson, chegaram Buddy Hield, De’Anthony Melton e Kyle Anderson. Nenhum deles, claro, uma estrela da NBA. Porém, os nomes permitiram um elenco com boa profundidade, que vem surpreendendo pela boa defesa e rotação com 12 jogadores.

Ainda assim, de acordo com Brian Winhorst, da ESPN, o Warriors não descarta uma troca para o Warriors na temporada da NBA. O jornalista afirma que a franquia monitora o mercado para ampliar as chances de um título em 2024/25. Os possíveis nomes, porém, não foram indicados pelo repórter.

“O Warriors tentou LeBron James na última janela. Depois, tentou Paul George e Lauri Markkanen. Ainda assim, ainda é um time com o dedo no gatilho, querendo fazer uma grande negociação. Agora, talvez a equipe não queira mexer no que tem funcionado. Porém, tem futuras seleções e reduziu a folha de pagamento em US$ 50 milhões”, explicou Windhorst.

Com a informação, rumores começam a pescar nos corredores do time. Um dos nomes que logo aparece é o de Giannis Antetokounmpo. O grego, afinal, já sinalizou insatisfação com o início de temporada no Milwaukee Bucks. Desse modo, de acordo com Bill Reiter, da rede CBS Sports, o próprio astro poderia forçar uma saída da franquia de Wisconsin.

Outro nome que o Warriors pode ter no radar é Jimmy Butler. O craque ainda não renovou seu acordo com o Miami Heat e as negociações parecem estar travadas. Assim, a equipe da Flórida pode optar por negociá-lo até o prazo de trocas, para conseguir ao menos um retorno pelo ala.

Para conseguir um dos acordos, porém, Golden State terá que ceder. Um dos problemas dos fracassos na offseason, por exemplo, foi a dificuldade do time em incluir Brandin Podziemski e Jonathan Kuminga. Embora ambos sejam vistos como nomes para o futuro, o Warriors pode mudar o comportamento em busca de uma temporada vitoriosa.

