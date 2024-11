NBA: Stephen Curry quebra recorde de Charles Barkley

Stephen Curry ultrapassou o recorde de Charles Barkley na lista de maiores pontuadores da história da NBA. No duelo contra o Boston Celtics, na noite dessa quarta-feira (6), o camisa 30 alcançou 23.774 pontos na carreira e assumiu a 30ª posição no ranking. O ídolo do Phoenix Suns encerrou a sua carreira com 23.757.

A conquista de Curry certamente representa uma resposta a Barkley. Isso porque, o ex-jogador e comentarista é um dos maiores críticos do armador na NBA. Durante a pré-temporada, por exemplo, ela afirmou que o Golden State Warriors seria um “time medíocre”. Além disso, ele já polemizou ao dizer que Kevin Durant salvou o legado do camisa 30.

O recorde de Stephen Curry na NBA aconteceu no terceiro quarto do duelo contra o Celtics. Ainda no início do período, ele acertou uma bandeja e conseguiu superar Barkley. O armador do Golden State Warriors terminou o jogo com 27 pontos e liderou sua franquia à vitória no TD Garden. Ao fim do duelo, ele celebrou o triunfo diante de um forte adversário.

“Um bom time ganha os jogos que deve ganhar, rouba alguns manos contra equipes fortes e protege sua casa. Temos feito essas coisas até agora, mas ainda temos mais dois jogos nesta sequência fora de casa. Então, gosto de onde estamos, obviamente. Mas ainda falta um longo caminho a percorrer”, comentou Stephen Curry.

Selecionado na sétima escolha de 2009, Curry é um dos maiores nomes da história da NBA. Quatro vezes campeão com o Warriors, o armador conta ainda com dois MVPs de temporada regular e um de finais. Além disso, tem dez seleções para o All-Star Game e é o maior arremessador de três pontos de todos os tempos, com 3.766 bolas convertidas.

Na lista de maiores pontuadores, aliás, Stephen Curry ainda deve ultrapassar outras lendas. Na atual temporada, por exemplo, a projeção é de que ele supere Allen Iverson (24.368), Ray Allen (24.505), Patrick Ewing (24.815), Jerry West (25.192) e Reggie Miller (25.279).

Em sua carreira na NBA, Curry tem média de 24.7 pontos. Na atual campanha, o astro diminuiu seu volume ofensivo, com 21.2 pontos por partida. Ainda assim, ele segue com um alto aproveitamento dos três pontos, com uma taxa de acerto de 42,2%.

Confira os jogadores ativos com mais pontos na NBA:

LeBron James – 40.666 Kevin Durant – 29.146 James Harden – 26.051 Russell Westbrook – 25.310 DeMar DeRozan – 23.787 Stephen Curry – 23.774 Chris Paul – 22.382 Damian Lillard – 21.344 Giannis Antetokounmpo – 18.688 Paul George – 18.065

