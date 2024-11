“LaMelo Ball poderia ser ‘o cara’ do Clippers”, aconselha ex-jogador

O ex-jogador Gilbert Arenas aconselhou LaMelo Ball a se tornar jogador do Los Angeles Clippers. Após a negociação de Paul George e as constantes lesões de Kawhi Leonard, o antigo All-Star acredita que a franquia seja um “terreno fértil” para o jovem armador do Charlotte Hornets.

“Ele tem o jogo para se tornar uma superestrela. Tem carisma, estilo e personalidade. Sabe pontuar e sabe passar. Então, LaMelo Ball poderia ser jogador do Clippers, sendo ‘o cara’ do time em uma nova fase. A cidade ficaria em alvoroço. Seria um espetáculo imperdível e a franquia poderia até aumentar o preço dos ingressos pelo jeito que eles jogariam”, comentou Arenas em seu podcast.

Ball está em sua quinta temporada na NBA. Todas, aliás, pelo Hornets, time que o selecionou na terceira posição do Draft de 2020. No entanto, o jogador de 23 anos está passando por problemas físicos na carreira. Prova disso é a queda do número de partidas disputadas por temporada.

Publicidade

Isso porque em seu primeiro ano foram 51 jogos disputados. Na segunda campanha como profissional, atingiu sua melhor marca: 75 partidas. A partir disso, entretanto, lesões o atrapalharam. Em 2022/23, sua presença em quadra caiu quase pela metade, chegando a apenas 36 confrontos.

Leia mais!

Em 2023/24 esse número diminuiu para somente 22 partidas. Mas agora, o problema com as lesões parece ter ficado no passado. O armador vem sendo destaque do Hornets na atual campanha.

Publicidade

Neste início de temporada, o jovem jogador tem média de 28.6 pontos por partida. Até o momento, esses são os melhores números de sua carreira naNBA.

Sob esse ponto de vista, o armador explicou seus objetivos para seu quinto ano na NBA. Então, revelou que o principal foco é se manter saudável.

“Tudo o que eu quero é entrar em quadra e simplesmente ficar saudável. Afinal, assim, vou estar pronto para jogar sempre. As lesões são duras, mas, ao mesmo tempo, sinto que não tenho do que reclamar. Estou aqui e vivo, para começar. Além disso, me sinto um abençoado porque faço o que amo em um bom lugar. Se estiver saudável, tenho tudo”, destacou o armador na primeira coletiva da temporada.

Publicidade

Ainda sobre as lesões dos últimos anos, Ball explicou que não se sentia confortável com suas proteções no tornozelo, mas que agora, finalmente encontrou o material ideal.

“Eu sabia que precisava usar alguma coisa ali, mas não me sentia bem. De que adianta usar uma proteção que ainda vai te deixar dolorido ou incomodava? Não fazia sentido. Mas encontrei uma proteção que funciona para mim. Que não é tão ruim assim. Achei uma boa, então acho que o meu problema está resolvido”.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA