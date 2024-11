Técnico do Hornets faz cobrança e desafio a LaMelo Ball

O técnico do Charlotte Hornets, Charles Lee, tem muito pouco a contestar no começo de temporada de LaMelo Ball. O armador, afinal, foi um dos destaques da primeira semana da campanha regular. Mas, como sempre, o seu brilho está no jogo ofensivo. E a defesa ainda deixa a desejar. O treinador admitiu esse problema depois que o atleta foi ejetado por excesso de faltas em dois jogos seguidos contra o Boston Celtics.

“Nós precisamos desafiá-lo como defensor, pois temos que entender como nos planejar. Você pode marcar no um contra um, vamos ter que dobrar em cima do seu jogador ou simplesmente vai cometer uma falta? É necessário conversar com LaMelo para que se comprometa a ocupar espaço sem usar as mãos. E, sobretudo, defender sem cometer faltas”, cobrou o comandante da equipe.

Essa questão, aliás, tem sido um problema constante nesse começo de temporada para Ball. Ele cometeu 30 faltas na soma das seis primeiras partidas do Hornets. No segundo jogo contra o Celtics, fez duas já nos minutos iniciais e comprometeu o plano defensivo do time. Para Lee, a princípio, o grande problema é que as infrações que o jovem astro cometeu foram produto de uma postura ruim.

“Eu posso aceitar Payton Pritchard convertendo uma cesta no estouro do cronômetro. Ou Jayson Tatum acertando um fadeaway de longa distância, por exemplo. Mas sempre vou ter um problema com lances em que o jogador simplesmente passa por você. São faltas que não mostram competitividade, pois dá a impressão que o atleta desistiu da jogada. Então, só vai lá e estica o braço”, explicou o técnico de Charlotte.

Liderança

Dizem que uma liderança precisa dar o exemplo. Ser uma referência técnica da equipe, por exemplo, não é o bastante para fazê-lo um líder. Então, a declaração do técnico do Hornets pode sinalizar que LaMelo Ball não se encaixa nesse perfil. Mas nem tudo é tão simples assim. Uma das revelações do início de temporada, Tre Mann garante que as ótimas atuações têm inspiração e reflete o comando do armador.

“LaMelo, antes de tudo, é o motor do nosso time. Quando está embalado, todos jogam no seu ritmo e as coisas simplesmente fluem. É um dos melhores armadores da NBA, certamente. Sempre foi um talento sensacional. Mas a gente sabe que precisa ajudar também. Quando lhe damos o apoio ideal, afinal, o jogo fica bem mais fácil para ele”, contou o atleta de 23 anos.

Viver o melhor momento da carreira faz com que Mann seja muito agradecido a Ball. Ele sabe que o craque não é um jogador perfeito, mas não tem dúvidas de que trata-se de uma liderança técnica e de comportamento. “Todos aqui sabemos que LaMelo é o nosso líder. Ele é quem faz tudo funcionar para o nosso lado. E, por isso, sempre vamos estar ao seu lado”, cravou.

Por outro lado

A postura defensiva de Ball é um problema crítico porque o Hornets depende de tê-lo em quadra. Ignorar o seu desempenho ofensivo e poder de criação é impossível. O armador registrou médias de 30,2 pontos e 6,4 assistências nos seis jogos iniciais da campanha. Lee sabe que não pode se dar ao luxo de perder o seu principal jogador por causa de faltas bobas.

“No lado ofensivo da quadra, LaMelo é um grande criador de jogadas. Faz um excelente trabalho com a bola nas mãos simplesmente gerando bons arremessos a partir de pick-and-rolls. Há instantes em que acelera demais e isso é ruim, pois não acho que o resto da equipe consegue acompanhar o seu ritmo. No entanto, ele é o tipo de jogador que cria algo do nada”, elogiou o treinador principal de primeira viagem.

