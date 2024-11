Ainda sem Embiid, 76ers perde Tyrese Maxey por lesão

Após começar a temporada sem Paul George e Joel Embiid, o Philadelphia 76ers terá agora o desfalque de Tyrese Maxey. Isso porque, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador sofreu uma lesão na coxa direita no duelo contra o Los Angeles Clippers, na quarta-feira (6), e deve perder algumas semanas. O jogador passará por uma avaliação mais completa para definir o período de recuperação, mas sua ausência pode ser de até um mês.

Tyrese Maxey tem liderado o 76ers neste começo de temporada, sobretudo com as ausências de Embiid e Paul George. Como resultado, o jogador de 24 anos tem média de 27.6 pontos por jogo. Além disso, lidera a NBA em minutos jogados, com 39.7 por noite.

Entretanto, a falta das estrelas tem feito o desempenho de Maxey piorar. O armador está arremessando apenas 28.6% do perímetro, enquanto em 2023/24 tinha aproveitamento de 37.3%. Mesmo assim, sua ausência deve ser sentida pela equipe. Até agora, o técnico Nick Nurse não teve seu time completo em quadra.

O 76ers começou a temporada abaixo do esperado. São seis derrotas em sete jogos disputados. A equipe ocupa a última posição na Conferência Leste. Portanto, está junto de Milwaukee Bucks e Utah Jazz com as piores campanhas da NBA.

A boa notícia é a volta de Paul George e Joel Embiid à rotação. George já disputou os dois últimos jogos da equipe. Mas contra o Los Angeles Clippers, na quarta-feira, ele teve restrição de minutos. Então, ele participou de pouco menos da metade do jogo.

Embiid, por outro lado, deve voltar na próxima terça-feira (12). A estreia do astro deve ser contra o New York Knicks pela Copa NBA. O pivô aguarda o fim de uma suspensão aplicada pela liga. A NBA o deixou de fora por três jogos após empurrar um jornalista. Nas primeiras semanas de temporada, contudo, estava de fora para tratar de uma lesão.

A expectativa para esse elenco do Philadelphia 76ers, quando montado, era de briga pelo título. As lesões, porém, podem atrapalhar esse objetivo. Afinal, a equipe disputou sete partidas na temporada e seus três melhores jogadores passam por problemas físicos. Vale lembrar, ainda, que Embiid e George possuem grande histórico de lesões. A equipe agora espera os exames de Maxey para definir o tempo de recuperação.

