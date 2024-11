Fim da espera: Paul George estreia pelo 76ers nesta segunda-feira

Paul George está próximo de sua estreia pelo Philadelphia 76ers. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro entra em quadra nesta seguda-feira (04) contra o Phoenix Suns. O camisa 8 está fora desde 14 de outubro, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo, durante a pré-temporada pela franquia.

De olho na estreia, Paul George participou de um treino cinco contra cinco pelo 76ers. Além disso, ele treinou no domingo (03) já em Phoenix. “Isso nos permitiu ter um dia normal de trabalho em termos de treino. Então, é algo ótimo. É um passo muito bom para avançar. Mas nos dá mais opções em quadra. Podemos mexer algumas coisas, colocar jogadores para entrar e sair”, celebrou o técnico Nick Nurse.

O retorno de George gera um alívio ao 76ers. Sem ele e Joel Embiid, a franquia começou a temporada de maneira decepcionante. Afinal, são quatro derrotas em cinco partidas, além da 14ª posição na Conferência Leste. Um resultado oposto ao objetivo, uma vez que a equipe é uma das candidatas ao título da NBA em 2024/25.

Publicidade

O favoritismo passa pela adição de George. Aos 34 anos, ele assinou um contrato de US$212 milhões por quatro temporadas. Ao lado de Tyrese Maxey e Joel Embiid, a projeção é de que ele forme um dos trios mais poderosos da liga, na busca pelo quarto título na história do Sixers.

Plano de descanso

Para evitar novas lesões, o 76ers deve adotar um programa de descanso para George. Em entrevista à ESPN, o presidente do Sixers, Daryl Morey, indicou que Nick Nurse não pretende utilizar o camisa 8 em jogos consecutivos. Ou seja, ele deve descansar em um dos jogos seguidos (back to back) da franquia durante a temporada 2024/25. Além dele, Joel Embiid também deve passar pelo plano.

Publicidade

“Vamos ser inteligentes quanto a isso. Parte de ser inteligente é não ter nem Paul (George) nem Joel (Embiid) jogando muitos jogos consecutivos. Se é que vão jogar algum”, afirmou Morey.

Leia mais sobre o Philadelphia 76ers!

Joel Embiid

Assim como Paul George, Joel Embiid deve também estrear em breve na temporada. De acordo com a equipe médica, a previsão é de que ele retorne em 6 de novembro. Ou seja, deve estar apto para o confronto dia do Los Angeles Clippers, na quinta-feira (07). Segundo Charania, o pivô está se aproximando da condição física ideal e tem treinado de forma cada vez mais intensa.

Publicidade

“Embiid tem treinado de forma cada vez mais intensa e feito todas as atividades. Isso inclui, aliás, treinos de cinco contra cinco. Ele ainda não jogou nesta temporada, mas sua estreia se aproxima”, relatou o jornalista da ESPN.

O status do craque para o começo de 2024/25 foi estranho. Afinal, ele atuou nas Olimpíadas de Paris antes da volta da liga. Além disso, no Media Day, o técnico Nick Nurse chegou a afirmar que não sabia o que dizer sobre os problemas no joelho e que não havia acontecido uma nova lesão ou atraso na recuperação.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA