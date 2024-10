NBA multa 76ers por poupar Joel Embiid

A NBA multou o Philadelphia 76ers em US$100 mil por decisões em relação ao estado de saúde de Joel Embiid. De acordo com a liga, o Sixers não violou a política de poupar estrelas na temporada 2024/25. No entanto, interpretou que a franquia infringiu regras ao fazer declarações públicas sobre os problemas do pivô no joelho.

De acordo com o 76ers, Joel Embiid se recupera de uma lesão no joelho desde a última temporada da NBA. Nas últimas semanas, o pivô “respondeu bem ao seu plano individualizado”. No entanto, a equipe violou regras da NBA por declarações do presidente Daryl Morey sobre uma possível estratégia para poupar o astro.

De acordo com ele, a comissão técnica de Nick Nurse não pretende utilizar Embiid em jogos consecutivos. Ou seja, ele deve descansar em um dos jogos seguidos da franquia durante toda a temporada 2024/25. Além dele, Paul George também deve passar pelo plano.

“Vamos ser inteligentes quanto a isso. Parte de ser inteligente é não ter nem Paul [George] nem Joel jogando muitos jogos consecutivos. Se é que vão jogar algum”, afirmou Morey à ESPN. Vale lembrar que nenhum dos dois jogadores estiveram em quadra pela franquia neste início de temporada.

Também à ESPN, Embiid confirmou que a estratégia atende a um vontade própria. “Se eu tivesse que adivinhar, provavelmente nunca mais jogaria jogos consecutivos no restante da minha carreira”. Para a nova temporada, o pivô perdeu de 11 a 13 quilos, além de manter uma proteção no joelho esquerdo, como medida para se preservar.

Na interpretação, a NBA entendeu que as declarações foram desnecessárias. Por outro lado, confirmou que Embiid de fato está em recuperação da lesão no joelho. Portanto, a decisão do 76ers de poupá-lo no início da temporada 2024/25 é necessária e não infringe as medidas de descanso de estrelas.

Desde a temporada passada, afinal, a liga impôs medidas severas para minar o descanso excessivo de jogadores, principalmente estrelas. A nova política, desse modo, exige que as equipes não possam descansar várias estrelas no mesmo jogo sem aprovação da liga.

Além disso, jogadores saudáveis não podem ficar de fora dos jogos televisionados nacionalmente ou de torneios da temporada sem justificativa. A punição para ausências de jogadores, aliás, pode impor penalidades que excedem US$1 milhão se uma equipe violar essas regras três vezes.

