Sem jogar na temporada, Joel Embiid leva falta técnica da NBA

É diferente, mas aconteceu. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o pivô Joel Embiid levou uma falta técnica mesmo sem estrear na atual temporada da NBA. O motivo seria pelo fato de o jogador do Philadelphia 76ers balançar uma toalha enquanto Andrew Nembhard, do Indiana Pacers, arremessava um lance livre.

Tudo aconteceu no fim da prorrogação. O 76ers liderava por 114 a 111, quando Nembhard sofreu falta de Tyrese Maxey, cestinha da noite com 45 pontos. Faltavam 16 segundos para o fim. O armador do Pacers errou o primeiro, mas acertou o segundo. Enquanto isso, Embiid tentava fazer o jogador de Indiana perder a concentração. De acordo com as regras da NBA, isso não é permitido.

No fim, o Sixers venceu por 118 a 114, a primeira vitória da equipe em três jogos na atual temporada da NBA. Por outro lado, o Pacers possui a mesma campanha.

Vale lembrar que o 76ers vem jogando sem Paul George e Embiid neste início de temporada. Enquanto o primeiro sofreu uma hiperextensão no joelho durante os amistosos de pré-temporada, o pivô sequer atuou naquele período. Desde o dia 13 deste mês, a equipe não conta com o atleta nem para treinamentos. Em seu lugar, o técnico Nick Nurse vem utilizando Andre Drummond em seu lugar.

Mas a temporada de Embiid já vem com problemas. Após receber muitas críticas durante as Olimpíadas (tinha acordo para jogar pela França), o jogador provocou torcedores franceses.

Mas trata-se de mais uma polêmica envolvendo o MVP de 2023. Isso porque a NBA abriu uma investigação envolvendo Embiid e o Sixers. De acordo com a liga, é necessário avaliar se a equipe está conduzindo a lesão do jogador de forma correta. Existe a desconfiança de que o pivô estaria saudável, mas a franquia estaria poupando.

Embora não exista ainda uma conclusão, caso a conclusão seja de que Joel Embiid está apto para jogar na temporada 2024/25 da NBA, é provável que o time receba penalizações.

Na última temporada, Embiid disputou apenas 39 partidas. Então, emagreceu de 11 e 13 quilos durante a offseason. Segundo o jogador, ele quer chegar aos playoffs saudável.

“Na hora em que fomos eliminados, mandei mensagem para Daryl Morey [presidente do Philadelphia 76ers] dizendo: ‘Precisamos fazer o que for necessário para eu estar saudável no próximo ano. Então, tudo está sendo sobre isso’”, afirmou.

