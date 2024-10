Joel Embiid sofre lesão no joelho e desfalca 76ers

O Philadelphia 76ers anunciou, no domingo (13), que Joel Embiid ficará de fora do restante da pré-temporada por conta de uma lesão no joelho esquerdo. A equipe decidiu poupá-lo para que ele tenha maior tempo de recuperação. Assim, o foco da franquia é ter seu principal jogador em boas condições quando a campanha regular da NBA começar.

Por conta da lesão, Joel Embiid não esteve com o 76ers para a viagem que marcará uma sequência de três jogos fora de casa. Então, ele passou por avaliação médica na última quinta-feira. Apesar de não ter sido detectado maiores problemas no joelho, a decisão da franquia será de extrema cautela com o pivô.

Vale lembrar que, na temporada passada, Embiid jogou apenas uma partida preparatória para temporada. O planejamento para os amistosos em 2024/25 era semelhante. No entanto, o objetivo era tê-lo em quadra. Agora, com a contusão, sua primeira atuação será apenas na temporada regular. Para o Sixers, ela começará no dia 23 de outubro, em duelo contra o Milwaukee Bucks.

Outro fator para a cautela do 76ers com Embiid é seu retrospecto recente. Isso porque ele disputou apenas 39 partidas na última campanha. Além disso, o problema que o tirou de ação também foi no joelho, sofrido no final de janeiro. A contusão, aliás, acabou com suas chances de defender o prêmio de MVP.

Mas a preocupação não é só por parte da equipe médica e técnica. Afinal, durante a offseason, o próprio astro tomou medidas para evitar novos problemas físicos. No início do mês ele revelou estar entre 11 e 13 quilos mais magro em comparação à última temporada. Ele ainda afirmou que o objetivo é conseguir ter sua primeira campanha inteiramente saudável nos playoffs.

“Ainda tenho um longo caminho pela frente. Eu ainda quero perder mais, é um processo”, afirmou Embiid nessa semana. “Na hora em que fomos eliminados dos playoffs, eu mandei mensagem para Daryl Morey [presidente do Philadelphia 76ers] dizendo: ‘Precisamos fazer o que for necessário para eu estar saudável na próxima pós-temporada. Então, está sendo tudo sobre isso’”.

Há também a preocupação com sua preparação física. O craque fez sua estreia em Olimpíadas ao defender a seleção dos Estados Unidos em Paris. Portanto, teve um desgaste maior em relação aos seus companheiros de time. Embiid foi o pivô titular do time treinado por Steve Kerr durante boa parte da corrida à medalha de ouro.

Por fim, manter seu grande astro saudável faz parte do projeto do Sixers em brigar pela Conferência Leste. Isso porque Philadelphia contratou Paul George como um agente livre, estendeu os contratos de Embiid e Tyrese Maxey para acordos de longo prazo e manteve Kelly Oubre Jr e Kyle Lowry. Além disso, chegaram Caleb Martin, Eric Gordon e Andre Drummond para preencher a rotação do time.

