Paul George tem atuação de gala em jogo de estreia pelo 76ers

Grande reforço para a temporada, Paul George brilhou em seu jogo de estreia pelo Philadelphia 76ers. Pela pré-temporada da NBA, o astro marcou 23 pontos e acertou oito de 15 arremessos na derrota para o Minnesota Timberwolves. Além disso, em 26 minutos, ele conseguiu quatro arremessos do perímetro, seis rebotes e duas assistências.

Antes da atuação de gala em seu jogo de estreia pelo 76ers, Paul George já havia dito que se esforçaria. Segundo ele, em entrevista ao Philadelphia Inquirier, o duelo seria a oportunidade de se entrosar com os novos companheiros. Principalmente com Tyrese Maxey, com quem deve formar o trio ao lado de Joel Embiid.

“É só para ganhar um pouco de condicionamento. Tentar realmente forçar os pulmões, correr na quadra, todas essas coisas intangíveis. Acho que o talento vai deixar sua marca conforme a temporada avança e saímos da pré-temporada. Mais do que isso, estarei no meu jogo. Mas é acompanhar o Maxey, correr na quadra, dar espaço para ele”, afirmou George, na ocasião.

O Sixers assinou com George por quatro anos no valor de US$ 212 milhões durante a agência livre. O astro passou as últimas cinco temporadas no Los Angeles Clippers, onde não conseguiu conquistar um título. Desse modo, a expectativa de ambos os lados é de que ele possa ser o diferencial para que a cidade de Filadélfia volte a comemorar um campeonato da NBA.

George, além disso, está em sua quarta franquia na NBA. Anteriormente, o astro passou por Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder e Clippers. Ao todo, ele recebeu nove convocações para o All-Star Game, seis para times ideais e quatro para as seleções de defesa. Além disso, ele tem médias de 20.8 pontos, 6.3 rebotes, 3.7 assistências e 1.7 roubo.

Partida especial

O jogo contra o Wolves não foi especial somente para George. O técnico Nick Nurse, afinal, voltou a cidade de Iowa, onde treinou o time da G League de Minnesota. Fora isso, ele também treinou a Universidade Grand View, localizada próxima ao município. Na época, ele foi o treinador mais jovem dos EUA, com somente 23 anos.

“Não acontece com muita frequência você ter a oportunidade de trazer um time da NBA de volta ao seu antigo local como este. É bom que a conexão entre os Timberwolves e Iowa Wolves e [o técnico do Minnesota, Chris Finch] precisasse de um jogo. E nós estávamos realmente procurando por alguns. Então se encaixou muito bem. Estou animado por estar aqui”, afirmou Nurse.

O Philadelphia 76ers estreia na temporada 2024/25 contra o Atlanta Hawks, no dia 23 de outubro, em casa.

