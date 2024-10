Presidente do 76ers afirma sobre adição de Paul George: “Arriscado”

Em entrevista ao jornal The New York Times, o presidente do Philadelphia 76ers, Daryl Morey, comentou sobre a adição de Paul George no elenco. Eles poderiam ter seguido diversos caminhos na agência livre, mas preferiram trazer o ala para brigar por um título. De acordo com o executivo, o movimento com certeza é arriscado.

“Seguimos o que achamos que fosse o melhor plano para continuarmos brigando pelo título, mas com certeza é arriscado”, afirmou Morey. “Os planos nem sempre funcionam, mas achamos que as outras opções eram piores”.

A offseason de 2024 era um momento crucial para o Sixers. A equipe se preparou para abrir um grande espaço na folha salarial ao negar um contrato de valor máximo a James Harden e fugir de Tobias Harris na agência livre. Desse modo, poderiam ter seguido inúmeros caminhos.

Chegando perto do momento decisivo, a franquia decidiu estender o contrato de Tyrese Maxey em cinco anos por US$203,8 milhões. Essa decisão fez com que perdesse flexibilidade na folha salarial para a agência livre, mas foi uma decisão certeira. O armador de 23 anos foi nomeado o MPOY da última temporada ao anotar 25.9 pontos por jogo.

No entanto, a extensão de Maxey só aumentou o sentimento de urgência dentro da equipe de Morey para encontrar uma terceira estrela. Então o presidente do 76ers focou na contratação de Paul George e conseguiu. O Sixers assinou o ala de 34 anos em um acordo de quatro anos por US$211 milhões, sendo o ano final de US$56 milhões uma opção do jogador.

Assinar um jogador de 34 anos, que tem um histórico de lesões, até seus 38 anos pode não parecer uma decisão correta. Ainda mais quando seu principal astro também se machuca constantemente. Mas Morey acredita que fizeram o certo. De acordo com ele, era a melhor opção disponível para o objetivo de ganhar.

“Com certeza foi arriscado, mas também foi o melhor plano”, disse Morey. “Ser arriscado não significa que também é ruim. Então com certeza foi o melhor”.

Na última temporada, Paul George teve médias de 22.6 pontos, 5.2 rebotes, 3.5 assistências e 1.5 roubos de bola em 33.8 minutos ao longo de 74 jogos. Além disso, teve um aproveitamento de 47.1% nos arremessos de quadra e 41.3% nas bolas de três. Desse modo, foi All-Star.

