Jornalista aponta problema na contratação de Paul George pelo 76ers

A contratação de Paul George pelo Philadelphia 76ers foi um dos grandes movimentos da agência livre da NBA em 2024. O otimismo é muito grande de que a equipe pode ser uma das principais opositoras ao Boston Celtics na Conferência Leste, com a união do ala com Joel Embiid e Tyrese Maxey. No entanto, para Eric Pincus, do site Bleacher Report, há um problema na chegada do astro.

De acordo com o jornalista, o grande problema do acordo entre o jogador e a franquia é a duração. As lesões em um super acordo máximo de quatro anos para alguém com 34 anos, podem gerar um acordo desastroso no futuro.

“O grande problema da Philadelphia tem sido chegar aos playoffs saudável. Agora, com a contratação de Paul George, o 76ers tem dois jogadores com mais de 30 anos para se preocupar com a saúde na hora que mais importar. Afinal, essa é uma grande questão para Joel Embiid. Isso pode não se transformar em um problema imediato, mas com o acordo e a idade do ala avançando, o negócio pode ficar perigoso para a franquia”, alertou Pincus.

Publicidade

Além disso, o analista cita que não foi apenas a questão financeira que fez com que o Los Angeles Clippers não renovasse o vínculo do atleta.

“O Clippers, em grande parte, não ofereceu uma oferta máxima para George por conta do novo CBA. Mas também existe um outro ponto: A franquia percebeu que sua produção estava diminuindo. Apesar de ser um All-Star, Paul tem um histórico de se lesionar na pós-temporada, assim como Kawhi Leonard”, concluiu.

Publicidade

Leia mais sobre o 76ers!

Apesar da fama muitas vezes ficar só com Leonard, George também já perdeu alguns momentos importantes por Los Angeles. Vale lembrar que sua primeira temporada na franquia foi muito decepcionante. Em grande parte, aliás, atribuída a uma lesão no ombro do jogador. Em 2021/22, atuou apenas 31 vezes e não esteve no jogo decisivo do Clippers no play-in contra o New Orleans Pelicans. Depois disso, também não disputou os playoffs de 2022/23.

Do mesmo modo, tem sido uma rotina para o 76ers ter que lidar com os problemas de Embiid nos playoffs. Apesar de atuar os jogos no último ano, ele teve uma paralisia facial e lidou com uma contusão no joelho que o limitou em grande parte do fim da campanha e o impediu de disputar o MVP. Ele ficou de fora de duas partidas da série contra o Boston Celtics em 2023, e também se ausentou de partidas em 2022 e 2021.

Publicidade

Por outro lado, a união dos dois jogadores com o jovem Tyrese Maxey, tem justamente o objetivo de descentralizar as responsabilidades da dupla. Com um grande trio e um elenco competitivo, a franquia espera precisar menos do melhor de seus melhores jogadores durante a fase regular.

Desde que a carreira de Embiid começou, a equipe não conseguiu superar a barreira da segunda rodada dos playoffs. Em sete participações com o pivô, a franquia caiu cinco vezes na segunda fase. Com a chegada de George, o 76ers espera superar essa marca e tentar buscar o título da NBA que não acontece desde 1983.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA