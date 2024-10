Por título, Joel Embiid faz pedido ao 76ers: “Me salve de mim mesmo”

Joel Embiid e o Philadelphia 76ers estão entre os candidatos ao título da NBA mais uma vez. Mas, assim como nos últimos anos, a preocupação está na diferença entre o ponto de partida e chegada. O astro vem sofrendo com lesões nas fases agudas do torneio e, assim, limita as perspectivas competitivas do time. Por isso, pela primeira vez, ele está aberto a um plano para ser poupado ao longo da campanha.

“Não vai ser fácil, mas preciso que eles me salvem de mim mesmo. Todo mundo já sabe que podem precisar me dar um socos, tapas ou coisas assim para que aceite não entrar em quadra. No entanto, é assim que precisa ser e vamos fazer o que for necessário. Eu posso ficar bravo. Posso xingar pessoas, mas acho que isso faz parte de uma relação”, contou o pivô, após o terceiro treino de pré-temporada do Sixers.

Embiid teve um início de carreira marcado por lesões. Como resultado, passou a ser um pouco “fominha” demais sobre a participação nos jogos. Tornou-se comum ver notícias sobre o craque atuar contundido e agravar problemas físicos. Aumentaram, ao mesmo tempo, as acusações de valorizar as suas estatísticas imediatas acima de vitórias em longo prazo. Houve até especulações sobre desacato de orientações médicas.

Publicidade

“Já estou na Philadelphia há uma década. Nós trabalhamos juntos por anos agora, então consigo ver o panorama geral de forma mais clara. Existe uma relação de confiança que construímos juntos. Eu sempre ouvi a franquia, mas chegou o momento de ouvir ainda mais. E, acima de tudo, essa é a hora de respeitar e acatar os seus conselhos”, reconheceu o veterano.

Leia mais sobre Joel Embiid

Aprendizado

O Sixers conseguiu o grande reforço da offseason, depois da contratação do astro Paul George como agente livre. Já existia Tyrese Maxey no elenco e, além disso, um elenco repaginado de jogadores provados. Mas todos sabem que Joel Embiid é o jogador que materializa as chances de título do 76ers. Ele revela que compreendeu a importância desse papel após a mais recente eliminação em pós-temporada.

Publicidade

“Quando fomos eliminados nos últimos playoffs, eu mandei uma mensagem para Daryl. Disse que precisávamos fazer o que fosse preciso para certificarmos de que eu chegue saudável aos playoffs. A próxima temporada, então, gira em torno disso. Já conquistei muitas coisas na NBA, mas há uma coisa faltando. Isso é tudo com que preciso me preocupar agora”, sentenciou o camaronês.

Embiid aprendeu a lição, mas aceitar ser poupado é lutar contra a sua natureza. Nem sempre vai ser uma situação fácil de lidar. No entanto, ele sente que até os grandes “adversários internos” do passado vão ser aliados nessa missão. “A junta médica da franquia me conhece e, mais do que isso, entende o meu pensamento. Por isso, eles sempre fazem questão de dizer que estão ao meu lado”, ressaltou.

Publicidade

Sem pressa

Na última temporada, Embiid passou por uma cirurgia no menisco e ficou dois meses fora de ação. Conseguiu voltar às quadras antes dos playoffs, mas estava claro que não tinha condições ideais de jogo. Esse é o comportamento que o pivô tenta deixar para trás. Aliás, começando já pela pré-temporada. Tanto que, mesmo saudável, o astro ainda não participou de nenhum treino coletivo do Sixers.

“Eu ainda não participei das atividades coletivas. Realizei vários treinos, mas ainda não disputei os coletivos. Acho que a nossa ideia é retornar aos poucos, pois isso é o mais importante. Tenho que entrar em forma no meu ritmo, sem pressa. E, então, vamos entrando nos eixos juntos”, finalizou o MVP da liga em 2023.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA