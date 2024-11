“Já fiz muito pelo Philadelphia 76ers”, desabafa Joel Embiid

Joel Embiid tem enfrentado muitas críticas após perder os primeiros jogos da temporada 2024/25 pelo Philadelphia 76ers. Se recuperando de um problema no joelho, a equipe sente a falta de seu principal astro. Como resultado, soma apenas uma vitória nas quatro primeiras partidas. Então, o pivô concedeu entrevista coletiva para falar da sua atual situação.

No dia do primeiro jogo do 76ers na temporada, o jornalista Marcus Hayes, do jornal The Philadelphia Inquirer, escreveu um artigo. Nele, o analista afirmava que o pivô não respeitava a franquia e que merecia as criticas. Além disso, sugeriu que faltava comprometimento e esforço de sua parte ao longo dos anos. O texto citou até mesmo o filho e o irmão falecido do jogador. Embiid, então, reagiu.

“Acho que Marcus não está aqui hoje. Mas não importa. O que eu gostaria de dizer é que já fiz muito por essa franquia e por essa cidade para que digam isso. Eu não mereço ser tratado assim. Quebrei meu rosto duas vezes e voltei a jogar mesmo com o risco de perder a visão. Então, é muito difícil ver pessoas dizendo que não quero jogar ou algo do tipo. É tudo uma grande besteira”, afirmou o pivô, que disse até alguns palavrões durante a fala.

A coletiva aconteceu na mesma tarde da confirmação de mais um adiamento da estreia do jogador em 2024/25. Existia uma chance de Embiid atuar no duelo contra o Memphis Grizzlies neste sábado (2), mas ele ainda ficará de fora dessa partida. Apesar disso, o astro tem feito treinos completos. A questão parece ser sobre confiança, acima de tudo. E ele explicou o ponto.

“Acho que estou em um momento de tentar mais sentir mais confortável com tudo isso. Eu realmente não quero entrar em uma situação onde não estou 100% nesse momento. Acho que preciso recuperar essa confiança, sem medo de que algo possa me prejudicar no futuro em relação a essa lesão”, afirmou.

Outra informação divulgada na sexta-feira é que o Philadelphia 76ers descobriu um pequeno inchaço no joelho de Joel Embiid, pouco antes do começo dos treinos de pré-temporada. Isso foi confirmado pelo jornalista Shams Charania, da ESPN.

“Eu gostaria de ter a mesma sorte que outros atletas tem em relação a ficar saudável. Mas infelizmente não tem sido assim. Porém, acho errado dizer que é por falta de trabalho ou por não querer jogar e qualquer coisa do tipo. Eu estou louco para voltar a jogar, mas preciso ter paciência”, garantiu Embiid.

Por fim, a expectativa da estreia do principal jogador do Sixers deve ficar para a próxima semana. Tanto ele quanto Paul George, provavelmente jogarão em algum momento da viagem de três jogos pelo Oeste, quando a equipe enfrentará Phoenix Suns, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers.

Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de Paris na offseason, foram outro forte ponto de criticas ao craque. Desde as questões sobre ele ter escolhido os Estados Unidos ao invés da França ou Camarões, até a ideia de que não deveria ter atuado dado ao seu histórico de lesões. Embiid, entretanto, garantiu que faria tudo de novo e que foi uma experiência única em sua carreira.

“Quando você tem uma chance de jogar por uma medalha de ouro para o seu país, você não deve deixar passar. Então, não me importa o que os outros tem a dizer sobre isso. Foi bom vencer, foi bom fazer parte dessa experiência. E como eu disse, é algo que você não pode deixar passar”, concluiu.

