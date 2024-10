Vaiado, Tobias Harris lidera vitória do Pistons em reencontro com o 76ers

O retorno de Tobias Harris ao Wells Fargo Center para enfrentar o Philadelphia 76ers usando as cores do Detroit Pistons não foi exatamente “fraternal”. Afinal, Philadelphia tem tal alcunha. Mas em seu primeiro jogo desde que deixou o Sixers, Harris foi um dos destaques do Pistons e foi muito vaiado pelos torcedores.

Horas antes do jogo, Tobias Harris descreveu seu tempo com o Sixers como uma decepção. Isso porque a equipe falhou em suas aspirações de ir à final. E, ao que parece, os torcedores sentem a mesma coisa. Harris foi vaiado durante a apresentação dos titulares e toda vez que tocava na bola. Dessa forma, nem mesmo durante o breve vídeo de homenagem, exibido no início do primeiro quarto, os fãs demonstraram carinho.

O começo de jogo do ala foi fraco, acertando apenas um de cinco arremessos. A cada erro, a torcida em Philadelphia explodia em comemorações. Entretanto, a última risada foi do ala. Afinal, Detroit saiu vitoroso. Enquanto isso, Tobias Harris “esquentou” e terminou a partida com 18 pontos e 14 rebotes.

“Foi definitivamente um dia emocionante,” disse Tobias Harris após a vitória do Pistons contra o 76ers. “A parte emocional vem do laço e do relacionamento que você constrói com as pessoas. Pessoas na arena, no prédio, pessoas que você vê no dia a dia, que você viu por cinco anos e meio. No geral, foi um jogo divertido de participar. Além disso, achei que, como grupo, nós simplesmente abraçamos o momento, e eu também”.

Foi a primeira vitória do Pistons na temporada, encerrando uma sequência de quatro derrotas. Assim, Cade Cunningham e Jaden Ivey tiveram uma de suas melhores atuações como dupla. Juntos, somaram 45 pontos.

Apesar de o Pistons conseguir a vitória, foi apenas a primeira em cinco jogos na temporada 2024/25 da NBA. A equipe está em reconstrução de elenco, enquanto contratou alguns jogadores experientes, que consigam arremessar do perímetro. Além de Tobias Harris, Detroit fechou com Malik Beasley e recebeu Tim Hardaway Jr em troca.

Pelo lado do 76ers, a equipe segue sem Joel Embiid e Paul George, que ainda não estrearam na temporada. A expectativa, contudo, é de que logo eles se juntem a Tyrese Maxey e coloquem em quadra o favoritismo mostrado durante a offseason.

