Tyrese Maxey comanda primeira vitória do 76ers na temporada

A primeira vitória do Philadelphia 76ers na temporada teve a assinatura do astro Tyrese Maxey. O jovem astro anotou 45 pontos e, assim, liderou o triunfo da equipe em visita ao Indiana Pacers. Mais do que isso, superou o elenco oponente inteiro ao marcar dez dos 13 pontos do seu time na prorrogação. O seu impacto foi indiscutível no resultado positivo, mas ele se negou a falar de individualidades após o duelo.

“Foi uma boa vitória para nós, antes de tudo. A gente precisava da sensação de ganhar uma partida. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que é só uma. Estou mais orgulhoso da forma como atuamos enquanto grupo, competimos e não desistimos, do que da minha atuação. Não cedemos nada ‘de graça’ para Indiana. Foi uma boa vitória, certamente”, celebrou o ala-armador, depois do triunfo por 118 a 114.

Pode-se dizer que o resultado positivo veio como uma “estreia moral” para Maxey. Nos primeiros dois jogos da campanha, afinal, ele não correspondeu às expectativas de um time que não conta com Joel Embiid e Paul George. Tentou 54 arremessos de quadra – maior marca da liga – nessas partidas e converteu menos de 30% deles. O jovem já imaginava o desafio que seria esse período antes do início da temporada.

“Para começar, as equipes me estudam agora. Construíram as suas defesas com o foco em mim e, com isso, tentam me forçar a fazer coisas que não gosto. Não recebia esse tipo de marcação no basquete colegial ou universitário. Então, é a primeira vez que vi algo assim. Não queríamos ficar sem Joel, mas isso vai me transformar um jogador melhor”, projetava o jovem astro na época.

Confiança

Vale ressaltar que Maxey ainda não foi um ícone de eficiência contra o Pacers. O jovem atleta, na verdade, só acertou 14 de 32 arremessos de quadra durante a noite. Foram 17 tiros de longa distância e só cinco cestas. Mas compensou com 12 pontos na linha dos lances livres. O técnico Nick Nurse reconheceu que, apesar da pontuação final, foi uma partida ainda um pouco instável do comandado.

“Não é segredo para ninguém que Tyrese teve duas atuações abaixo do esperado. E, mesmo nessa noite, houve momentos de dificuldade. Ele errou três ou quatros bolas totalmente livres no início do segundo tempo, por exemplo. No entanto, não parou e continuou tentando. Mais bons arremessos apareceram e voltou a cair. É só isso que pedimos dele, no fim das contas”, disse o treinador.

Ainda não dá para dizer que foi uma noite de total reabilitação para Maxey. Mas Caleb Martin conta que percebeu que existia algo diferente com o ala-armador desde que a bola subiu. “Deu para ver que as coisas começaram a se alinhar para Tyrese. E, como resultado, ele recuperou a confiança. Entendeu o jogo e, assim, tomou o controle de tudo. Foi ele quem venceu esse jogo”, cravou o ala.

Preparados

Mas, obviamente, Tyrese Maxey não foi o único responsável pela vitória do 76ers. Pelo contrário. Apesar do triunfo só ter vindo na prorrogação, os visitantes tiveram domínio de aspectos-chave da partida. Lideraram em rebotes, pontos em transição e dentro do garrafão, por exemplo. Para Nurse, foi uma atuação – mais do que só um resultado – que mostrou real evolução da equipe para o resto da temporada.

“Eu sinto que estávamos preparados desde que a bola subiu. Acredito que fizemos um trabalho de execução bem melhor, em particular, na defesa. Houve instantes em que nossa marcação foi realmente muito boa. E, como resultado, acho que exibimos mais organização no lado ofensivo também. Por isso, conseguimos reagir a essas duas derrotas tão duras”, avaliou o treinador.

