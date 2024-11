76ers planeja estreia de Joel Embiid na temporada da NBA

Joel Embiid ainda não estreou pelo Philadelphia 76ers na temporada 2024/25 da NBA. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o retorno do astro está próximo. O jornalista afirma que há a equipe tem expectativa de contar com seu principal astro no duelo contra o Memphis Grizzlies no próximo sábado (2).

O pivô está se aproximando da condição física ideal para poder atuar em 2024/25 e tem treinado de forma cada vez mais intensa. Ainda não existe uma confirmação sobre qual será o jogo, mas seu retorno será breve.

“Embiid tem treinado de forma cada vez mais intensa e feito todas as atividades. Isso inclui, aliás, treinos de cinco contra cinco. Ele ainda não jogou nesta temporada, mas sua estreia se aproxima. O pivô vai treinar mais vezes nos dias que antecedem ao duelo com Memphis no sábado e, a partir daí, terá seu status determinado para atuar ou não nessa partida”, afirmou Shams.

Publicidade

A partida contra o Grizzlies será a última no Wells Fargo Center, na Philadelphia, antes de uma viagem de três jogos pelo Oeste, na próxima semana. A sequência contará com duelos contra Phoenix Suns, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers. Segundo Charanis, Embiid provavelmente estará de volta em uma dessas quatro partidas.

O status do craque para o começo de 2024/25 foi estranho. Afinal, ele atuou nas Olimpíadas de Paris antes da volta da liga. Além disso, no Media Day, o técnico Nick Nurse chegou a afirmar que não sabia o que dizer sobre os problemas no joelho e que não havia acontecido uma nova lesão ou atraso na recuperação.

Publicidade

Leia mais sobre o 76ers!

É sabido, entretanto, que o ex-MVP atuou nos playoffs de 2023/24 com dores no joelho após voltar de lesão pouco antes do começo da pós-temporada. Da mesma forma, ele também teve uma paralisia facial durante a série de seis partidas contra o New York Knicks.

As dúvidas sobre a questão geraram até mesmo uma investigação da NBA, que resultou em uma multa de US$100 mil para a franquia.

Com tudo isso, o astro terá um cronograma rígido a seguir ao longo de 2024/25, com o objetivo que ele esteja saudável durante os playoffs. Embiid teve alguma lesão importante em todas as edições de pós-temporada desde 2020/21. Apesar de não ter perdido jogos no ano passado como em outras ocasiões, o camisa 21 esteve visivelmente no sacrifício.

Publicidade

As restrições para o novo ano incluem a polêmica tática de não utilizá-lo em jogos em noites consecutivas. Ou seja, quando o Sixers tiver dois jogos seguidos Embiid deve ficar fora de um deles. A ideia, portanto, minimizar o desgaste e o risco de contusões.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA