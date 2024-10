Philadelphia 76ers dá previsão sobre volta de Paul George

O Philadelphia 76ers definiu a volta de Paul George à NBA. De acordo com a equipe, o astro segue fora por pelo menos mais dois jogos, enquanto se recupera de uma contusão no joelho esquerdo. Principal reforço do time para a temporada, o ala se lesionou durante a pré-temporada e ainda não estreou oficialmente pela franquia em 2024/25.

O astro sofreu uma contusão óssea no joelho esquerdo na vitória diante do Atlanta Hawks. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a primeira avaliação não revelou dano estrutural e ele passou por uma avaliação na semana seguinte. Desse modo, desfalcou o time na estreia da temporada, diante do Milwaukee Bucks.

A lesão de Paul George aconteceu durante uma jogada defensiva pelo Philadelphia 76ers. Durante o segundo quarto, seu joelho cedeu assim que ele aterrissou no chão. Na sequência, ele recebeu atendimentos e não retornou à partida por conta da hiperextensão no joelho. Em entrevista, ele revelou que a saída do jogo contra o Hawks foi uma escolha própria, para evitar uma contusão mais grave.

Publicidade

“Senti que hiperestendeu e imediatamente pensei: ‘ok, preciso sair e ser examinado’. Mas, se você me perguntar, não estou muito preocupado com isso”, comentou o camisa 8 ao The Philadelphia Inquirier.

Leia mais sobre Paul George!

A decisão do Sixers considerou também o histórico de George na NBA. Em grande parte da sua carreira, o ala esteve marcado por graves lesões e já perdeu uma série de partidas por seus antigos times. Desde a temporada 2019/20, por exemplo, ele ultrapassou 56 jogos somente em uma.

Publicidade

Aos 34 anos, Paul George é o principal reforço do 76ers para a temporada. Então, na agência livre, ele assinou um contrato de US$212 milhões por quatro temporadas. A aposta do time é que ele se junte a Embiid e Tyrese Maxey na busca pelo título durante 2024/25.

Em sua carreira, o ala já passou por três equipes, sendo Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers. Em 14 temporadas, ele registrou médias de 20.8 pontos, 6.3 rebotes e 3.7 assistências. Além disso, ele recebeu seis seleções para os times ideais e novo convocações para o All-Star Game.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA