Dono do Clippers faz aposta sobre Paul George: “Escolha certa”

O dono do Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, não está lamentando a saída de Paul George para o Philadelphia 76ers. A agência livre do ala, que deixou a franquia após propostas salariais mais baixas e foi para a Pensilvânia, foi uma das grandes histórias da offseason. Ele reencontrou o ex-time em derrota na última quarta-feira (6).

Perder um jogador com o currículo do astro nunca é bom negócio. Mas Ballmer está confiante de que Los Angeles encontrou um caminho para melhorar mesmo assim.

“Nós conseguimos três caras muito competitivos. Ainda assim, temos uma capacidade maior de ser muito bons a longo prazo e de forma consistente. Então, acho que tomamos a decisão certa. Tenho certeza que Paul também considera que ir embora foi a melhor decisão para ele”, afirmou o proprietário antes do jogo.

Para a franquia, de fato, tudo passou de forma muito clara por questões financeiras. A equipe ofereceu salários mais baixos no começo das negociações de extensão de contrato com o jogador. Depois até aumentou o valor e a duração, mas não cumpriu a exigência do craque de ter uma cláusula que o desse poder de vetar alguma troca em que fosse envolvido.

O ala não exigiu o mesmo do 76ers. Mas mesmo assim, ganhou um contrato de US$212 milhões pelos próximos quatro anos, para atuar ao lado de Joel Embiid e Tyrese Maxey. Ele era o grande nome do mercado de 2024, e também atraiu interesse de equipes como Golden State Warriors, Denver Nuggets e Orlando Magic, de acordo com múltiplas fontes.

Ainda assim, o carinho do dono do Clippers por Paul George, permaneceu. Ballmer o deseja o melhor e enaltece a pessoa que é o astro.

“Sendo bem sincero, vou sentir falta dele. Estou sentindo. Ele é um ser humano muito bom, uma pessoa muito boa. Então gosto muito dele, menos quando estamos nos enfrentando. Eu só posso desejar o melhor a ele em sua nova jornada, menos contra o Clippers. Aliás, ele foi um ótimo jogador para essa franquia”, concluiu.

George não curte vaias

Havia uma grande expectativa para saber qual seria a recepção de George em Los Angeles. Além de um retorno para enfrentar seu velho time, se trataria de sua estreia no Intuit Dome, novo ginásio do Clippers.

Na hora da entrada na quadra e anúncio dos titulares, o ala foi muito vaiado. Além disso, o começo do jogo foi marcado por vaias a cada momento em que tocava na bola. Ao longo da partida isso foi diminuindo, mas não cessou.

Mesmo assim, ele recebeu um vídeo tributo de homenagem a sua passagem pela franquia. Nessa hora, o camisa 4 de Philadelphia ganhou alguns aplausos. Mas nada muito efusivo.

Para o jogador, as vaias que recebeu não se justificam.

“Honestamente, eu achei isso uma coisa estúpida. Eu era um agente livre, não pedi uma troca ou fiz algo de ruim para o time. O que aconteceu foi que resolvi uma tentativa mais amigável de renovar meu contrato, enquanto outro lugar me valorizou e me fez uma oferta melhor. Então, não entendi as vaias. Mas fico feliz pelos aplausos que recebi também. É por isso que você joga”, disparou.

O ala anotou 18 pontos e sete rebotes, mas não conseguiu sair vitorioso de Los Angeles.

