Clippers demitiu membro após preocupação sobre físico de Kawhi Leonard

As preocupações com o físico de Kawhi Leonard forçaram uma mudança na comissão do Los Angeles Clippers. Isso porque a franquia demitiu Randy Shelton, antigo preparador físico do time, em julho de 2023. Um ano depois, no entanto, o profissional entrou com um processo por demissão indevida e alegações contra a equipe da Califórnia.

Em uma cópia do processo, obtida pela revista Sports Illustrated, o preparador físico alega que foi um dos responsáveis por contratar Kawhi Leonard para o Clippers. Shelton, afinal, trabalhou com o ala em San Diego State. Desse modo, foi contratado pouco antes das negociações que tiraram o astro do Toronto Raptors.

Desde a contratação, porém, o preparador passou a ser um opositor do tratamento do Clippers com Leonard. Ainda segundo o processo, ele explica que reclamou aos seus superiores sobre “o descaso com o processo de recuperação do ala, que era inaceitável”. Após a série de reclamações, então, ele foi demitido.

Um após a demissão, o processo do profissional contra o Clippers se tornou público. Além da demissão indevida, ele alega ainda que não recebeu alguns pagamentos por parte do time de Los Angeles.

Físico de Leonard

A preocupação de Shelton com Leonard teve motivos. Isso porque, em cinco anos na franquia, ele vem acumulando problemas físicos. Em 2022, por exemplo, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho. Desde então, ele vem tendo problemas sérios na região, que o tiraram de diversos jogos nas últimas temporadas. O astro, além disso, foi cortado dos Jogos Olímpicos por uma inflamação no osso.

Para piorar, Leonard será desfalque do Clippers por tempo indeterminado na NBA. Inicialmente, o craque perderia somente os primeiros jogos da temporada 2024/25, por conta da inflamação. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, a equipe preferiu adotar cautela na recuperação do ala.

“Eu recebi a informação que Kawhi vai ficar afastado da equipe por várias semanas, pois não é tão simples. Não é um problema que se resolve em questão de dias, uma ou duas semanas. Esse time vai ficar um período longo, meses em potencial, sem o seu reforço. Mas a boa notícia é que a organização sente ter um protocolo de ação que vai viabilizar a sua volta definitiva”, contou o jornalista.

Kawhi Leonard não joga na NBA desde o fim da última temporada pelo Clippers. Isso porque, ele iniciou tratamento justamente para tratar da inflamação. Por isso, ele não participou de nenhum treino coletivo da equipe até agora. O foco dos seus trabalhos, a princípio, tem sido o fortalecimento dessa região.

A inflamação no joelho é um problema insistente e cada vez mais preocupante para a franquia. Os primeiros sinais da complicação, na verdade, apareceram nos oito jogos finais da temporada regular passada. Um inchaço afastou Leonard desses duelos. Ele tentou voltar a atuar nos playoffs, mas só conseguiu disputar dois dos seis jogos da série contra o Dallas Mavericks.

