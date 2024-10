Kawhi Leonard explica por que escolheu ser jogador do Clippers

Kawhi Leonard chegou ao Los Angeles Clippers como um jogador campeão da NBA, MVP das finais e considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ainda assim, a saída do Toronto Raptors, onde conquistou seu segundo título na carreira, causou surpresas. Então, Sam Schube, da revista GQ Sports, revelou o motivo da troca de time feita pelo astro.

Em publicação, o jornalista expôs uma conversa com Leonard falando sobre sua escolha pela franquia. Aliás, explicou o por que ele preferiu o Clippers em relação ao rival Lakers e a permanência em Toronto.

“Para alguns jogadores, a chance de criar sucesso em uma equipe que jamais conseguiu isso é muito atrativa. Leonard é um desses caras. Durante sua famosa agência livre em 2019, havia fortes rumores de que ele iria jogar no Los Angeles Lakers com LeBron James e Anthony Davis. Mas ele escolheu o outro vestiário do Staples Center. ‘Eu só queria ir para uma franquia onde tivesse a chance de construir um legado’, foi o que ele me disse há algum tempo sobre isso”, contou Schube.

Na época, grandes rumores tentavam mostrar o motivo de Kawhi Leonard deixar de ser jogador do Raptors e estar em uma novela com Clippers e Lakers.

Em primeiro lugar, havia rumores que ele gostaria de jogar em sua cidade natal, Los Angeles. Então, as franquias rivais entraram na briga pelo craque. Além disso, a escolha pelo Clippers sobre o Lakers também poderia ter sido para que não ficasse na sombra de LeBron James em um super time formado com a dupla e Davis.

Em uma entrevista para a repórter Rachel Nichols, que era da ESPN, Leonard explicou que sua decisão também teve a ver com a chegada de Paul George. Na época, o ala também vinha de uma grande temporada pelo Oklahoma City Thunder, onde ficou na terceira posição na corrida do MVP. Entretanto, caiu ainda na primeira rodada dos playoffs para o Portland Trail Blazers, no famoso arremesso de Damian Lillard do meio da quadra.

“Honestamente, eu já estava bem perto de assinar com Los Angeles. Eu gostei do Clippers e tudo mais. Mas acho que eles me ganharam de vez quando disseram que eu poderia jogar com Paul George se viesse. Por fim, se tornou fácil. Apenas disse que poderíamos começar e tudo foi feito”, afirmou o camisa 2.

Os astros foram anunciados em uma mesma madrugada. Assim que Leonard revelou que estava assinando com a franquia, o Clippers fechou uma troca com o Thunder para trazer George. Como resultado, o time cedeu várias escolhas de Draft para Oklahoma, além do jovem Shai Gilgeous-Alexander.

Não deu certo

Apesar da vontade de jogar juntos, a história dos astros não terminou bem. Com muitas lesões no processo, a equipe só venceu três séries desde 2019/20. Isso inclui a campanha até as finais de conferência de 2021 contra o Phoenix Suns. Desde então, com várias contusões, Los Angeles não conseguiu unir os astros saudáveis na pós-temporada.

Por fim, George deixou a franquia a caminho do Philadelphia 76ers em um contrato de US$212 milhões por quatro anos. O camisa 2, por outro lado, segue com problemas no joelho e não tem data para estrear em 2024/25.

