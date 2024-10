“James Harden está pronto para liderar Clippers”, garante técnico

O Los Angeles Clippers vive um momento de dúvidas na NBA. Isso porque, Paul George, que era um dos principais nomes da franquia, deixou o time na agência livre. Kawhi Leonard, por outro lado, lesionou mais uma vez e não tem data para retornar às quadras. Então, para o técnico do Clippers, Tyronn Lue, a resposta é simples: James Harden.

“Harden tem sido ótimo. Tem feito tudo certo. Então, está pronto para liderar o Clippers. Ele esteve nesta mesma situação muitas vezes em Houston. Então, está preparado para o desafio”, afirmou o treinador.

A resposta, claro, gera diferentes reações no mundo da NBA. Harden, afinal, jamais se destacou como um líder de vestiário durante sua carreira. Mesmo no Houston Rockets, por exemplo, o astro era o melhor jogador e foi capaz de liderar o time à grandes campanhas na pós-temporada. Porém, jamais pelas habilidades de liderança.

No Clippers, no entanto, o técnico revela um comportamento diferente de James Harden. Segundo ele, desde o início da preparação, o armador tem mostrado grande comprometimento e camaradagem. Primeiro, antes do treinamento oficial no Havaí, ele reuniu todos os companheiros em uma atividade em Arizona. Lá, eles realizaram vários treinos de basquete e condicionamento físico e competiram em um jogo de softball.

Na pré-temporada, por sua vez, Harden assumiu o papel de condutor do ataque. Em vez de somente focar na pontuação, ele também é um maestro do ataque, com média de 6.8 assistências em somente 18.8 minutos por partida. Como resultado, o Clippers venceu três de quatro jogos.

A mudança de Harden, portanto, é uma junção de experiência e necessidade. O Clippers, afinal, não é mais cotado como um dos candidatos na Conferência Oeste. Principalmente, após a notícia de que Kawhi Leonard será desfalque por tempo indeterminado. Desse modo, o armador teve que assumir a liderança para motivar seus companheiros.

O camisa 1, inclusive, se vê capaz de liderar o Clippers ao sucesso. Segundo ele, mesmo com seu estilo de jogo individual, é possível cumprir o objetivo. Para isso, Harden se comparou a Luka Doncic, que liderou o Dallas Mavericks às finais da NBA, com uma estilo de jogo similar.

“Com certeza eu vou estar muito envolvido”, disse Harden quando perguntado sobre a mudança do estilo de jogo do Clippers. “Quando eu estava em Houston, muita gente falava: ‘Você não vai conseguir vencer desse jeito’. Mas nós acabamos de ver um jogador [Luka Doncic] chegar às Finais jogando da mesma maneira que eu jogava”.

