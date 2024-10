Em acordo com Clippers, PJ Tucker deixa time

Nesse domingo (6), o Los Angeles Clippers e PJ Tucker anunciaram que decidiram que o ala-pivô irá deixar o time. De acordo com a declaração oficial da franquia, o veterano continuará na equipe até encontrarem uma nova para ele. A notícia chega após meses de Tucker afirmar publicamente que está insatisfeito com seu espaço no elenco.

“Tivemos muitas conversas com PJ [Tucker] e decidimos que ele não continuará com o time”, disse o Clippers na declaração. “PJ é um profissional que já conquistou muita coisa em sua carreira e que ainda quer mais. Iremos continuar trabalhando com o PJ e seu representante para acharmos o melhor destino para o futuro”.

Tucker, de 39 anos, chegou ao Clippers como parte da troca de James Harden para o Philadelphia 76ers. Desse modo, saiu de titular para um jogador de final de rotação. Ao todo, participou de 28 jogos com a franquia californiana, conseguindo uma média 1.6 ponto e 2.5 rebotes em 15 minutos.

Ver seus minutos irem diminuindo fez com que o jogador demonstrasse publicamente sua insatisfação com a equipe. Isso fez com que fosse afastado da equipe na última temporada. Perto do fim de semana do All-Star Game, o Clippers deu uma folga de uma semana para Tucker e Bones Hyland, que estavam infelizes com seuas funções.

Poucas semanas antes, o veterano afirmou que havia se esforçado para ser trocado do time antes de ser mandado para a folga. Em entrevista ao canal ESPN durante o começo de fevereiro, ele deu ênfase que gostaria de ter encontrado um novo time antes do fim da janela de transferências, que aconteceu no dia 9 do mesmo mês. No entanto, continuou com o Clippers.

Em seguida, foi multado pela NBA após os pedidos e comentários públicos sobre querer ser negociado pela franquia. A liga indicou quatro momentos em que o veterano fez isto e o puniu em US$75 mil.

No entanto, nesta offseason o jogador exerceu sua opção de jogador em continuar com a franquia. Tucker poderia ter recusado o ano final de seu contrato de US$33 milhões que assinou com 76ers em 2022. Então, teria se tornado agente livre, mas não o fez.

Especialista em defesa, Tucker é um veterano de 13 temporadas e quase 900 jogos disputados na temporada. Ele registra médias de 6,6 pontos e 5,4 rebotes, enquanto acerta 36,5% dos tiros de longa distância.

