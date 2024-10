Segundo site, time titular do Clippers é apenas o 20º melhor da NBA

A saída de Paul George representou uma grande perda para o time titular do Los Angeles Clippers na NBA. O astro, afinal, era um jogador de elite e impactava nos dois lados da quadra. A reposição, por outro lado, não foi ao mesmo nível: o ex-Dallas Mavericks Derrick Jones. Desse modo, as expectativas começam menores em relação aos últimos anos.

Para o jornalista Andy Bailey, do Bleacher Report, por exemplo, o Clippers tem somente o 20º melhor time titular da NBA. Além da saída de George, outros motivos colaboram para a avaliação pessimista do analista. Um dos principais é o estado de saúde de Kawhi Leonard, principal nome da franquia para a temporada 2024/25.

Durante a offseason, Leonard passou por um novo procedimento no joelho. Então, dúvidas em relação a sua disponibilidade surgiram imediatamente. O ala, afinal, é conhecido por seu histórico de lesões e soma três temporadas pelo Clippers com menos de 60 jogos, além de uma que sequer jogou, justamente por uma contusão no joelho.

“Sem Kawhi, o Clippers despencaria em direção ao final da lista. Mesmo com ele, o Clippers não parece nem tão perto de tão assustadores como eram no passado. Quando George saiu, não havia uma maneira significativa de substituí-lo, porque o time estava acima do teto salarial. Então, Los Angeles agora tem duas estrelas após o auge, em James Harden, de 35 anos, e Leonard, de 33, frequentemente lesionado”, analisou Bailey.

Leonard, porém, está otimista em relação à nova temporada. Durante o Media Day, ele afirmou que as suas chances de jogar na noite de abertura são grandes. Portanto, o quinteto titular de Tyronn Lue teria o ala, além de Harden, Terance Mann, Derrick Jones e Ivica Zubac.

Considerado que Leonard esteja pronta, Bailey aponta um outro ponto fraco para a equipe: o aproveitamento do perímetro. Na temporada passada, por exemplo, o camisa 2, Harden e Zubac tiveram um aproveitamento abaixo de 34% da linha de três pontos. Desse modo, o time deve se concentrar somente em Mann e Jones, que serão cruciais para o ataque na nova temporada.

“Nas noites em que os dois acertarem quatro ou cinco bolas de três, o Clippers será difícil de derrotar. Entretanto, isso é tão difícil de confiar quanto as atuais versões de Harden e Leonard”, finalizou o jornalista.

