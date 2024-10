Kawhi Leonard pode jogar com lesão por toda carreira na NBA

A carreira do astro Kawhi Leonard na NBA é marcada por lesões. Desde 2017/18, por exemplo, o astro jamais entrou em mais do 68 partidas. Desse modo, aos 33 anos, a preocupação em relação ao seu estado de saúde é grande, principalmente após um recente inflamação no joelho direito, que forçou o cirurgia e o tornou dúvida para o início de 2024/25.

Durante o Media Day, Leonard deu os primeiro detalhes sobre a lesão. Segundo ele, o problema pode persistir até o fim de sua carreira na NBA. No entanto, os médicos do Los Angeles Clippers têm trabalhado nos últimos dias e sabem como evitar que se torne um problema de longo prazo.

“Quer dizer, pode ser assim [até o fim da minha carreira na NBA]”, afirmou Kawhi Leonard. “Mas temos uma noção de como chegamos a esse ponto. Há coisas que podemos fazer para prolongar meu tempo em quadra ao longo da temporada. Estou feliz que estou me sentindo bem e está muito melhor do que estava”, continuou.

Por enquanto, o Clippers tem adotado cautela para o retorno de Leonard às quadras. Nos próximos dias, por exemplo, ele está fora dos treinamentos de pré-temporada no Havaí. Enquanto isso, deve seguir com uma variedade de tratamentos médicos para controlar a inflamação e poder iniciar a próxima temporada sem preocupações.

“Estamos levando dia a dia. Tudo tem ido muito bem no último mês, mas estamos sendo muito cautelosos por razões do passado em que não conseguimos terminar algumas campanhas nos playoffs. Então, estamos garantindo que fiquemos saudáveis para esses momentos importantes”, acrescentou.

Como Leonard falou, a prioridade é tê-lo na pós-temporada. No último ano, afinal, ele forçou um retorno à primeira rodada e participou de somente dois jogos na eliminação para o Dallas Mavericks. Nas duas partidas, como não estava ainda 100%, o astro registrou médias de 12 pontos, oito rebotes e duas assistências.

Companheiro do ala, James Harden comentou sobre a chance de retorno. Também no Media Day, ele afirmou que a prioridade é ter Leonard somente nos momentos mais decisivos. Enquanto isso, o armador espera liderar a franquia a um bom início de temporada na Conferência Oeste.

“Kawhi só precisa levar o tempo que precisar. Acho que precisamos dele mais tarde na temporada e saudável. Não tenho certeza de quanto condicionamento ele tem feito, mas quando ele estiver pronto e disponível, acho que pode levar o tempo que precisar”, completou.

Apesar da cautela, Leonard espera estar presente na estreia no Clippers. Contra o Phoenix Suns, no dia 23 de outubro, a franquia de Los Angeles estreia a sua nova casa, o Intuit Dome, em Inglewood.

