Kawhi Leonard volta a ganhar prêmio de melhor da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (07) que Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard ganharam o prêmio de melhor jogador da 24a semana da temporada. As escolhas são relativas, de forma respectiva, às conferências Leste e Oeste. O craque do Milwaukee Bucks foi escolhido pela liga pela 26a vez na carreira. O ala do Los Angeles Clippers, enquanto isso, conquistou a honraria pela décima vez.

Antetokounmpo, para começar, liderou o Bucks a vitórias nos quatro jogos no período. O grego teve médias (absurdas) de 36,0 pontos, 12,3 rebotes e 13,7 assistências, mas só esteve em três das partidas. Ele acertou quase 64% dos seus arremessos de quadra e, além disso, mais de dez lances livres em média. Por fim, o ala é o primeiro jogador do Leste a ganhar o prêmio semanal três vezes nessa temporada.

O duas vezes MVP da liga assumiu uma nova função no Bucks, pois o armador Damian Lillard está fora de ação. “Eu não vou mentir: amo ter mais a bola nas mãos. Adoro ser o condutor primário porque você precisa tomar boas decisões para fazer o time andar. Acima de tudo, isso é o que tento fazer em quadra: ser inteligente para ajudar a mim e os meus companheiros”, contou o craque.

Leonard, assim como Antetokounmpo, comandou o Clippers a triunfos nos quatro jogos da última semana. O defensor anotou 24,5 pontos, 5,8 rebotes e 1,8 roubos de bola por noite. Converteu mais de 51% dos seus arremessos de quadra, enquanto cometeu só 1,5 faltas em média. Essa é a primeira vez que o ala ganha o prêmio semanal da liga desde fevereiro do ano passado.

A ótima semana individual e coletiva, como resultado, recolocou o Clippers na zona de classificação direta para os playoffs. “Esse time trabalha duro, está entrosado e, acima de tudo, todos nos empolgamos com o sucesso uns dos outros. É empolgante fazer parte disso. Mas, com Kawhi à disposição, nós temos a real chance de competir contra qualquer adversário”, apostou o astro James Harden.

Outras menções

Além de Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard, outros 15 jogadores foram citados na 21a votação do prêmio da NBA. A lista inclui sete atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Josh Giddey, Coby White (Bulls), Donovan Mitchell (Cavaliers), Myles Turner, Tyrese Haliburton (Pacers), OG Anunoby (Knicks), Paolo Banchero e Franz Wagner (Magic) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Stephen Curry (Warriors), Alperen Sengun (Rockets), Ivica Zubac (Clippers), Austin Reaves (Lakers), Anthony Edwards (Timberwolves), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) e Deni Avdija (Blazers).

