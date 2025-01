Kawhi Leonard quebra silêncio após primeiro jogo em quase um ano na NBA

Kawhi Leonard teve seu primeiro jogo na temporada da NBA. O ala ficou os últimos 254 dias fora das quadras por uma lesão no joelho e retornou no sábado (04) diante do Atlanta Hawks. Com minutos controlados, ele terminou a vitória com 12 pontos, três rebotes e uma assistência.

Após a estreia no jogo, Kawhi Leonard celebrou seu retorno à NBA. Apesar de ficar em quadra por 19 minutos, ele afirmou que não foi difícil estar lá. Porém, contou que ainda precisa se readaptar ao jogo para conseguir voltar ao ritmo pelo qual se tornou conhecido.

“Não foi nada difícil jogar. Seguimos os passos certos para me levar a este ponto e jogar basquete foi a parte fácil. Isso é o que eu amo fazer. Então, a parte difícil foi não jogar”, relatou Leonard. “Agora, estou me ambientando ao jogo. Quem está assistindo e quer me ver marcar 20 ou 30 pontos… nós não vamos seguir o tempo de ninguém. Temos que continuar na direção certa”, acrescentou.

Leonard ainda aproveitou o momento para destacar seus companheiros. Mesmo com ele ausente na primeira metade, o Clippers não deixou de ser competitivo. Com a liderança de James Harden e a evolução de Normal Powell, o time de Tyronn Lue se tornou uma força do Oeste, onde ocupa a sexta posição.

“Foi ótimo [me juntar aos companheiros de Clippers]. O time tem se saído bem o ano todo. Ivica Zubac cresceu muito com sua paciência no garrafão e ao receber a bola em marcações duplas. Mas, obviamente, Normal Powell, também. Ele tem esperado por essa oportunidade há muito tempo, então provou estar certo, mostrando que é um jogador All-Star”, destacou.

Embora com o time em alta, o retorno de Leonard é motivo de celebração. Nenhum dos nomes atuais, afinal, tem o mesmo poder de decisão como ele. Em uma equipe que visa a pós-temporada, portanto, contar com o camisa 2 saudável é uma ótima notícia. Por isso, a recuperação adotou a maior paciência possível.

Por fim, o técnico Tyronn Lue destacou os efeitos positivos de Leonard. Com ele em quadra, os jogadores tiveram mais espaço. Ao todo, oito nomes marcaram dez pontos ou mais. Powell foi o destaque, com 20. Zubac, por sua vez, teve 18 pontos e 18 rebotes, enquanto James Harden, somou dez pontos e 15 assistências.

“Só de vê-lo em quadra, as coisas começam a acontecer. Mas queríamos que ele ficasse bem, sem forçá-lo. Achei que nossos jogadores fizeram um bom trabalho em não ficaram apenas o vendo jogar. Mas, claro, sua presença em quadra deixou tudo mais fácil para os outros. Então, foi bom tê-lo conosco. Agora, precisamos continuar em cima disso”, destacou Lue.

