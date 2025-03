“Clippers não é candidato na NBA, pois espero lesão de Kawhi Leonard”, diz jornalista

Sob o comando de Kawhi Leonard, o Los Angeles Clippers conquistou grande vitória contra o Cleveland Cavaliers, time de melhor campanha da NBA, na terça-feira (18). O resultado marca o ótimo momento da equipe na temporada. Isso porque são quatro triunfos seguidos, sendo sete nos últimos oito jogos. Mesmo assim, para Stephen A. Smith, da ESPN, o time da Califórnia não deve brigar por coisas maiores nos playoffs.

De acordo com o analista, o Clippers não pode ser considerado candidato ao título da NBA por conta de Kawhi Leonard. Em tom de crítica, Smith relembrou o histórico de lesões do astro.

“A razão pela qual não estou convencido com o Clippers é porque quando olho meu relógio e calendário, sinto que estou apenas esperando Kawhi Leonard se lesionar. Eu sei que, quando chegar a hora dos playoffs, ele não estará disponível. Sou ‘alérgico’ a qualquer empolgação que envolva ele”, disparou o jornalista.

Como argumento, Smith relembrou a trajetória do Clippers na fase decisiva da NBA em 2023. Na ocasião, o time de Los Angeles encarou o Phoenix Suns na primeira rodada. Após duas grandes atuações com 38 e 31 pontos, ele foi desfalque a partir do terceiro jogo. Assim, sua equipe foi eliminada por 4 a 1.

“Este é o homem que entrou em uma série de playoffs contra o Suns, fez 38 pontos, saiu da quadra e parecia muito bem. Então, às quatro horas do dia seguinte, ele está fora da disputa”, disse.

Da mesma forma, o polêmico analista criticou a falta de clareza nas lesões de Leonard. Seu histórico de contusões, de fato, é grande ao longo da carreira. Além disso, já sofreu acusações de se usá-las para se poupar de jogos menos relevantes.

“Quando Paul George se machuca, vemos o que aconteceu. Quando outros jogadores sofrem lesões, nós realmente ficamos sabendo. Com Kawhi nunca temos uma imagem clara. É sempre vago. ‘ele está lidando com alguma coisa’. Ou, ‘é um problema de manutenção’ Com outros jogadores, temos cronogramas, temos explicações. Com ele, é esse mistério toda vez”, finalizou Smith.

Na atual temporada, Kawhi Leonard disputou 26 jogos. Afinal, novamente, iniciou a campanha com problemas físicos. Ele fez sua estreia no início de janeiro após quase um ano parado. Agora, soma médias de 19.6 pontos, 5.3 rebotes, 2.9 assistências e 1.5 roubo de bola por jogo.

Na última campanha, por outro lado, ele conseguiu estar mais ativo com 68 jogos ao todo. Portanto, o maior número desde de 2016/17 com o San Antonio Spurs. Na ocasião, disputou 74 jogos, o recorde de sua carreira.

Após a vitória sobre o Cavs, o Clippers soma 39 vitóris e 30 derrotas na temporada. Então, está logo atrás do Golden State Warriors, que tem um triunfo a mais, na briga pela sexta vaga da Conferência Oeste. Na sexta-feira (21), a equipe encara o Memphis Grizzlies.

