Jamal Crawford: “Clippers foi um dos melhores times sem título na NBA”

O Los Angeles Clippers foi uma das principais franquias da última década. Com o trio Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan, a equipe avançou para seis pós-temporadas seguidas e dominou diversos adversários. No entanto, jamais conseguiu avançar sequer para as finais da Conferência Oeste. Desse modo, para ex-jogador Jamal Crawford, o Clippers foi um dos melhores times sem título da história da NBA.

“Sinceramente, o Clippers foi um dos melhores times sem título da NBA”, afirmou Jamal Crawford. “Tínhamos tanto talento. Vencemos o segundo maior número de jogos em um período de cinco anos, atrás talvez de San Antonio Spurs ou Golden State Warriors. Então, pensávamos: ‘vamos ganhar um campeonato’. Tínhamos tudo, se você olhar para o nosso elenco”, continuou.

A montagem do forte elenco do Clippers começou em 2009, com a seleção de Blake Griffin no Draft. Com o destaque do ala-pivô, a franquia conseguiu assinar com Chris Paul e desenvolveu o pivô DeAndre Jordan. Além disso, Crawford se transformou em um dos melhores sexto-homens da histórias da NBA. Entre 2011 e 2013, foram duas idas aos playoffs, mas com um avanço às semifinais como melhor destaque.

Em 2013/14, assim, a diretoria contratou o treinador Doc Rivers. Após anos de sucesso com o Boston Celtics, a expectativa era de que o comandante pudesse conduzir o elenco ao sonhado título. Nas temporadas regulares, aliás, ele conseguiu resultados expressivos, com campanhas de destaque e domínio diante dos adversários. Porém, jamais conseguiu o objetivo.

“Era como: ‘cara, por que não conseguimos superar essa barreira?’ Essa parte é frustrante quando olho para trás. Mas eu não trocaria isso por nada. Em todo lugar que vou, seja treinando ou o que for, as pessoas sempre me associam ao Clippers da Lob City. Direto. Isso colocou meu jogo em total evidência”, finalizou o ex-jogador.

Sem o sucesso esperado, a franquia começou um desmanche completo. Chris Paul partiu para o Houston Rockets, enquanto Blake Griffin foi trocado para o Detroit Pistons. Anos depois, foi a vez de DeAndre Jordan sair e Doc Rivers encerrar sua passagem pela Califórnia e assinar com o Philadelphia 76ers. Crawford, por sua vez, ainda passou por Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns e Brooklyn Nets antes de se aposentar.

No fim, o poderoso time formado pelo Clippers pelos infinitos highlights, graças às pontes aéreas entre Paul e Griffin ou Jordan, além dos fracassos acumulados por anos nas pós-temporadas.

