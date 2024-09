“Clippers será sempre número dois de Los Angeles”, admite ex-jogador

Para o ex-jogador Baron Davis, o Los Angeles Clippers não conseguirá ocupar o posto de principal time da cidade. Em entrevista recente, o armador, que passou pela franquia de 2008 a 2011, comentou sobre a mudança do time para a nova arena, o Intuit Dome, em 2024/25. A troca de casa dará fim à divisão da Crypto.com Arena com o Los Angeles Lakers. No entanto, para ele, isso não deve impactar na importância das franquias.

“Agora o Clippers tem a oportunidade de fortalecer sua marca indo para o Intuit Dome para realmente se estabelecer”, disse Davis. “No entanto, o Clippers sempre será o time número dois. O Lakers é sinônimo de Los Angeles na NBA”, acrescentou.

A declaração do ex-jogador sobre o Clippers em Los Angeles é compreensível. A franquia, afinal, jamais conquistou um título da NBA, enquanto sequer chegou às finais. Por outro lado, o Lakers é a segunda equipe mais vitoriosa da história com 17 campeonatos e uma Copa da NBA. Além disso, reuniu diversos dos maiores nomes da história, como Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e agora LeBron James.

A comparação entre o Clippers e Lakers em Los Angeles, aliás, não se limita ao ex-jogador. Recentemente, Paul George também polemizou ao falar sobre a diferença da equipe para o Lakers. O astro, nascido na Califórnia, passou cinco temporadas no time menos vitorioso e afirmou que jogar na equipe era como estar no time B da cidade.

“Acho que, inicialmente, voltar para Los Angeles era como voltar para casa. Mas não era o mesmo amor. Quando eu estava lá, os fãs diziam que eu deveria ter sido um jogador do Lakers. Era tudo o que eu ouvia. Não houve uma recepção aos Clippers. Eles diziam: ‘estamos feliz que você está aqui, mas deveria ter sido um dos Lakers. Jogar no Clippers ao invés do Lakers era como estar no time B”, polemizou Paul George.

Nova arena

O Clippers, no entanto, não quer mais ser intitulado dessa maneira. Em busca de uma nova identidade, portanto, a franquia trabalhou nos últimos anos para a construção de sua nova casa para se separar do Lakers na parceria pela Crypto.com Arena. Inclusive, já está definida a data de inauguração. De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, o primeiro jogo no Intuit Dome está marcado para o dia 23 de outubro, contra o Phoenix Suns, na rodada de abertura.

Com investimento de US$2 bilhões, a casa da equipe tem capacidade para 18 mil pessoas. A construção bilionária ainda conta com uma série de novidades. Entre elas, o design exclusivo de “The Wall”, com 51 fileiras de assentos, até o “Halo Board”, um telão que quebrará recordes em virtude de seu tamanho. Além disso, a casa terá 120 banheiros para os fãs.

Além de oferecer uma nova identidade, a casa deve também ajudar no calendário do Clippers. Afinal, há anos o time sofre com alterações nas datas para que os jogos da NBA não atrapalhem as divisões de mando.

Outra ação que a nova casa permitirá é em relação aos banners. Na antiga arena, por exemplo, o Lakers ocupava dezenas de banners com seus títulos e camisas de históricas estrelas aposentadas. Sem grandes conquistas, o Clippers precisava esconder as homenagens, com fotos das suas estrelas, como Kawhi Leonard, James Harden e outros.

“Precisamos colocar a energia na nossa casa. Não queremos jogar muitas noites de segunda-feira contra o Monday Night Football da NFL. Não queremos jogar tantos jogos aos sábados. Nem mesmo cobrir as bandeiras de outros times para que, pelo menos, pareça minimamente a nossa casa. Tem que ser a nossa casa”, afirmou Steve Ballmer, proprietário da franquia.

