Técnico do Clippers evita polêmica e elogia Kevin Porter

O técnico do Los Angeles Clippers, Tyronn Lue, vai ter que se “esquivar” de polêmicas ao falar sobre Kevin Porter. E a primeira entrevista oficial da temporada já comprovou isso. Ele foi questionado sobre o controverso novo reforço da franquia e, a princípio, escapou das discussões mais sérias. O treinador fez elogios ao armador pela questão técnica, mas não comentou nada sobre o aspecto comportamental.

“Kevin, para começar, pode causar impacto em quadra. Você não recebe um contrato de US$20 milhões por ano em Houston sem saber jogar. É um grande talento, certamente. Nós sabemos o que pode fazer dentro de quadra. Então, o meu trabalho vai ser achar a forma de extrairmos o melhor do seu basquete em favor do time. Vamos começar por aí”, afirmou Lue, fugindo de questões fora das quadras.

Porter não disputa uma partida na NBA há 18 meses por causa de questão de conduta. O armador já tinha um longo histórico de problemas e polêmicas na carreira, mas tudo ficou insustentável no ano passado. Ele foi acusado de violência doméstica a partir dos relatos assustadores de Kysre Gondrezick, sua parceira e ex-jogadora da WNBA. Lue, como esperado, não fez nenhuma menção ao caso.

“Todos sabem que Kevin pode criar jogadas e pontuar. Por isso, eu quero ficar em cima dele e treiná-lo sem aliviar. Sabemos que é um talento fantástico, mas, para dar certo, ele precisa ser parte do nosso time. Não vai ser uma tarefa fácil, mas estou empolgado em ser o seu treinador”, completou o campeão da NBA à frente do Cleveland Cavaliers (2016).

Análise profissional

Lue, realmente, não é a pessoa ideal para comentar a contratação. Jornalistas apuraram que a chegada de Kevin Porter não foi uma indicação do técnico do Clippers. Aliás, quase ninguém cogitava um retorno tão cedo do armador à NBA. A notícia chegou de surpresa até nos bastidores da liga. No entanto, o presidente de operações da franquia, Lawrence Frank, garante que foi uma decisão muito bem pensada e avaliada.

“Em primeiro lugar, quero dizer que estamos bem cientes do seu histórico. Estudamos o seu caso. Além disso, não queremos minimizar a sua conduta. As alegações são sérias e perturbadoras. Trouxemos, então, um profissional para avaliá-lo por alguns dias. E, com base nas recomendações dele, decidimos que valia a pena para dar uma chance para Kevin”, detalhou o executivo.

Frank revelou ainda que a contratação de Porter veio junto com um plano de reabilitação coletivo. O Clippers não só confia, mas planeja monitorar a evolução pessoal do jogador. “Ele está comprometido com um plano de desenvolvimento pessoal, mas a gente traçou um plano também. Acreditamos na possibilidade de uma mudança positiva das pessoas e vamos estabelecer um alto padrão para Kevin”, garantiu.

Suspensão

A contratação de Porter causou revolta em parte da torcida do Clippers. Mas, se serve de consolo, a sua estreia ainda pode demorar a acontecer. É esperado que a NBA reabra a investigação sobre o jogador e, com isso, anuncie uma suspensão exemplar. O “gancho” já é tido como certo. O armador, afinal, se declarou culpado das acusações para evitar uma possível prisão.

“Estamos cientes da reabertura do processo e, como resultado, uma possível suspensão para Kevin. E nós vamos aceitar isso. Afinal, como já disse, ele está comprometido em fazer as coisas que pedimos que faça fora de quadra. Não há temor em relação a isso, pois estamos ansiosos para ver o seu progresso ao longo da temporada”, finalizou o dirigente-mor do Clippers.

