Sem Jamal Murray, Nuggets procura respostas para vencer na NBA

A ausência de Jamal Murray tem complicado o Denver Nuggets na NBA. O armador não joga há cinco partidas por conta de uma lesão na posterior da coxa. Desde então, são quatro derrotas seguidas e a vaga direta aos playoffs ameaçada já na reta final de 2024/25.

A sequência de derrotas do Nuggets na NBA teve início na semana passada. Após um triunfo sem Murray, o time do Colorado perdeu por 140 a 139 para o Minnesota Timberwolves. O substituto do armador, o reserva Russell Westbrook, teve a bola que poderia ter garantido a vitória, porém, errou a bandeja e ainda cometeu a falta que deu a vitória ao Wolves.

Um dia depois, o Nuggets perdeu para o San Anotnio Spurs, que estava sem seus cinco titulares. Westbrook, dessa vez, marcou 30 pontos, mas a ausência de Jamal Murray ainda foi sentida. Por fim, o time ainda saiu derrotado por Golden State Warriors e Indiana Pacers.

Após a derrota recente, o técnico Michael Malone lamentou a fase vivida pelo time. O técnico do Nuggets, no entanto, ainda acha que a equipe é capaz de dar a volta por cima na NBA sem Jamal Murray.

“Não sei se é uma resseca o que estamos vivendo. Estávamos bem contra o Pacers. Chegamos a abrir 13 pontos de vantagem, mas não conseguimos segurar. Estávamos na frente contra o Warriors e não conseguimos manter. Então, não sei se é exatamente uma ressaca. Porém, seja o que for, precisamos dar um jeito de mudar”, disse Malone.

Em relação a Murray, o técnico do Nuggets disse que “espera” contar com ele ainda nos playoffs.

Para isso, no entanto, o time precisa melhorar. Após as quatro derrotas seguidas, o time ficou a meio jogo de diferença para o oitavo colocado, o Memphis Grizzlies. Desse modo, se acumular mais tropeços na reta final de NBA, o Nuggets pode ter que passar pelo play-in.

O astro Nikola Jokic, ainda assim, acha que uma vitória pode mudar o momento do Nuggets na NBA.

“Perdemos quatro seguidas, em um momento ruim. Então, acho que estamos um pouco para baixo. Porém, uma vitória pode nos animar ou fazer a gente se sentir melhor”, analisou o craque do Nuggets na NBA.

Por fim, o ala-armador Christian Braun cobrou que o time precisa se reencontrar. Sem Jamal Murray, o titular acredita que é necessário voltar a vencer para chegar aos playoffs com confiança.

“Se chegarmos aos playoffs, sei que esse time pode competir com qualquer um. Porém, temos que chegar lá com ritmo, jogando do jeito certo. Precisamos encontrar um pouco mais de dureza. Temos que voltar a ser quem somos e reencontrar nossa identidade nesses últimos três jogos. Como eu disse, não acabou. No entanto, precisamos ganhar embalo”, finalizou.

